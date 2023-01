La moustache du Nouvel An de Chris Pratt dessine des comparaisons avec Mario

Chris Pratt exprimera Mario dans le film The Super Mario Bros. de cette année, et il entre certainement dans le rôle avec sa nouvelle pilosité faciale.

L’année dernière, Chris Pratt‘s casting en tant que Mario dans Illumination’s new Le film Super Mario Bros. a fait l’objet d’une énorme polémique. Maintenant pour sonner en 2023, Pratt a établi une nouvelle comparaison avec son grand rôle de voix en faisant ses débuts avec une nouvelle moustache sur une photo du Nouvel An. Alors que les fans ne verront pas Mario de Pratt sortir dans les cinémas avant avril, la photographie partagée par Pratt, qui présente également sa femme Katherine Schwarzenegger, a certainement suscité des discussions sur le prochain film.





Dans le message, Pratt a commenté: « Nouvelle année, nouvelle stache, pareil pour nous. Je vous souhaite à tous une bonne santé, heureux et béni [New Year]”

Chris Pratt a eu une année 2022 chargée, avec des apparitions dans Jurassic World: Dominion, Thor: Love and Thunder, Les Gardiens de la Galaxie spécial vacances, et la série Prime Video La liste des terminaux, et il semble que cette année ne sera pas différente. Pratt reprendra à nouveau son rôle de Peter « Starlord » Quill dans Gardiens de la Galaxie Vol.3qui sort quelques mois après Le film Super Mario Bros. est libérée.





Pourquoi tant de gens sont-ils mécontents du fait que Chris Pratt exprime Mario ?