La mort sur le Nil retarde également sa date de première en raison de l’avancée de la pandémie

Le remake du classique réalisé par Kenneth Branagh ne résiste pas à la pression de cette deuxième vague de la pandémie

période de Noël c’est toujours une bonne nouvelle pour le cinéma, parce que les studios enregistrent certaines de leurs premières les plus marquantes pour les dates auxquelles les familles ils affluent vers les chambres. Cependant, comme presque tout en cette année fatidique 2020, ce Noël ne sera pas normal, et même si nous nous inquiétons toujours de savoir si nous pouvons passer ces dates en famille, les studios sont également préoccupés par la rentabilité de leurs films, et cette deuxième vague de pandémie oblige à retarder de nombreuses premières prévues pour ces mois.

Disney est l’une des entreprises qui fait le moins confiance à cette situation, et comme signalé Date limite, d’un seul coup pour retarder deux de ses films les plus imminents. La première, « Free Guy », avec Ryan Reynolds, et le second, « Mort sur le Nil », le remake de Kenneth Branagh qui était prévu pour le 18 décembre, mais que a été retardé et indéfiniment compte tenu de l’insécurité qu’offrent les cinémas.

Donc, il faudra attendre l’année prochaine pour voir ce film avec Gal Gadot, qui nous fera revenir à l’un des genres les plus classiques du cinéma, et qui a brillé l’année dernière grâce à « Daggers from the Back », le ‘Roman policier’. Un autre film avec Gal Gadot, « Wonder Woman 1984 », est maintenant présenté comme la seule première prévue pour ce NoëlMais en regardant ce que vos voisins ont fait, Warner Bros. décidez de laisser la bande pour bien en 2021.

