La mort mystérieuse des pygargues à tête blanche: nous venons de découvrir ce qui fait des ravages chez les oiseaux d’Amérique du Nord depuis 25 ans

Depuis 25 ans, la myélinopathie vacuolaire aviaire a tué d’innombrables oiseaux aquatiques et rapaces en Amérique du Nord. Entre 1994 et 99 seulement, 56 pygargues à tête blanche sont morts en Arkansas. Cependant, les chercheurs n’ont pas pu trouver la clé cachée derrière cette étrange maladie neurologique qui s’amorçait surtout, n’oublions pas, avec le symbole national des États-Unis.

Maintenant, comme s’il s’agissait d’un vieux film de tueur en série, une équipe d’enquêteurs vient de trouver le coupable. Et le carambole est, honnêtement, assez inattendu.

Oiseaux, toxines et humains

La clé semble résider dans une nouvelle toxine produite par une espèce envahissante de cyanobactéries qui a été récemment identifiée. Cependant, cela ne se produit pas dans des conditions normales; uniquement lorsque les cyanobactéries sont exposées au bromure anthropique. Lorsque ces bactéries colonisent une plante, la toxine affecte les animaux qui la consomment, mais aussi le reste de la chaîne alimentaire car elle se bioaccumule.

J’ai déjà utilisé le terme «inattendu» et ce n’est peut-être pas le plus exact. Si nous analysons l’étude publiée dans la revue ‘Science’, nous découvrons que les deux éléments fondamentaux sont le changement climatique et l’activité humaine. Je veux dire, les mêmes suspects que toujours. Ce qui est intéressant, cependant, c’est qu’ils le font d’une manière tellement tordue et pointue qu’il a fallu 25 ans pour comprendre.

Et que les pygargues à tête blanche étaient très proches de l’extinction à la fin du 20e siècle et ce fait a non seulement favorisé les programmes de recherche autour de la myélinopathie vacuolaire aviaire, mais a également motivé le lancement d’une campagne de rétablissement. Très réussi, d’ailleurs. Que se serait-il passé si les touchés avaient été les foulques cendrées, les vrais canards ou les cruches à collier? Que nous n’aurions probablement pas encore découvert cette connexion.

Sans l’intention d’élever le cas à une catégorie et au-delà des pygargues à tête blanche, la vérité est qu’il semble inévitable de penser quels éléments sont agir sans être perçu provoquant des changements radicaux (et irréversibles) dans la biodiversité de la planète. Bref, comme le fait parfois la science, il nous a fallu 25 ans pour découvrir que nous avons encore beaucoup à savoir.

Image | Marco Bicca