La mort du docteur Strange annoncée dans la nouvelle bande-annonce de Marvel Comics

Marvel Comics a publié une toute nouvelle bande-annonce pour La mort du docteur Strange! Faisant ses débuts le mois prochain, la nouvelle série limitée à venir révélera que le sorcier suprême a été assassiné et ce que cela signifiera pour l’avenir de l’univers Marvel Comics. La nouvelle série limitée a été écrite par Jed Mackay et l’artiste Lee Gabrett. Découvrez la bande-annonce récemment publiée ci-dessous!

La toute nouvelle bande-annonce a également été publiée avec une légende comme suit: « La dernière saga de Marvel’s Sorcerer Supreme commence en septembre. » La mort du docteur Strange la bande-annonce présente des visages familiers, notamment Captain America, Iron Man, Thor, Captain Marvel et Magik. Bien que cela ne révèle pas exactement qui est entièrement responsable de la mort du Dr Strange, les fans n’auront qu’à attendre et le découvrir le mois prochain, le 22 septembre. Vous trouverez ci-dessous le synopsis officiel de la prochaine série limitée.

Le docteur Stephen Strange est le maître des arts mystiques. Sorcier Suprême de la Terre. Une barrière à un seul homme protégeant notre monde de tous les cauchemars, démons et seigneurs de guerre dans des dimensions dépassant notre compréhension. Alors que se passe-t-il… quand le docteur Strange est assassiné ? Alors que ses amis pleurent – ​​et que ses ennemis sont furieux d’avoir été privés du coup fatal – les forces obscures jettent leur dévolu sur une Terre non protégée. Les Vengeurs… les Quatre Fantastiques… tous nos héros les plus puissants sont terriblement dépassés. Maintenant, alors que les derniers magiciens du monde se précipitent pour protéger notre monde d’une menace magique inimaginable, un enquêteur très surprenant doit percer le mystère du meurtre du docteur Strange. Mais peut-il le faire avant que son temps ne s’écoule ?

« ‘Qu’arrive-t-il au monde si Docteur étrange n’est pas dedans ?’ C’est une question à laquelle je suis ravi de montrer aux gens la réponse dans DEATH OF DOCTOR STRANGE « , a déclaré Jed MacKay. » Strange a été un incontournable de Marvel depuis les premiers jours, mais maintenant, son temps est écoulé et en tant que fan de Strange , ça a été mon privilège doux-amer de le guider à travers son dernier jour et les effets qui en découlent. Nous avons concocté une baleine d’une histoire avec laquelle envoyer Strange, et j’ai hâte que les gens se joignent à nous! »

« Le docteur Strange a longtemps été en tête de ma liste des » personnages les plus convoités « . Avoir enfin la chance de le dessiner dans une série aussi importante est… eh bien, magique », a déclaré l’artiste Lee Garbett. « Je ne pourrais pas être plus excité pour le projet et pour que tout le monde voie ce que nous avons en réserve pour Stephen et ses proches. Jed a évoqué la finale parfaite pour Doctor Strange – et c’est une véritable troisième révélation! »

Le docteur Stephen Strange est un personnage de fiction apparaissant dans des bandes dessinées américaines publiées par Marvel Comics et créées par Steve Ditko. Le personnage est apparu pour la première fois dans Contes étranges #110 datait de juillet 1963. Le docteur Strange était un chirurgien extrêmement talentueux, mais égoïste qui perd la capacité d’opérer des patients après un accident de voiture, lui endommageant gravement les mains de manière irréparable. En recherchant la guérison dans le monde, il finit par rencontrer l’Ancien. Stephen Strange devient alors son élève et apprend à maîtriser à la fois les arts mystiques et martiaux.

En devenant le Sorcier Suprême, il acquiert également un assortiment d’objets mystiques, dont le puissant Eyeil d’Agamotto et la Cape de Lévitation. Il élit domicile dans un manoir appelé Sanctum Sanctorum, situé au 177A Bleecker Street, Greenwich Village, New York. Le personnage a été dépeint pour la première fois en direct par Peter Hooten dans le téléfilm de 1978, Dr étrange. Actuellement, l’acteur Benedict Cumberbatch incarne le sorcier suprême dans l’univers cinématographique Marvel, faisant sa toute première apparition dans le film de 2016, Docteur étrange.

La mort du docteur Strange sera une série limitée épique en cinq parties. Le premier numéro sortira le mois prochain le 22 septembre, ce qui occupera les fans en attendant la sortie de Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Docteur Strange dans le multivers de la folie. Parallèlement à la sortie de la première bande-annonce officielle, des illustrations inédites pour le premier numéro à venir ont également été révélées. Jetez un œil à l’intérieur La mort du docteur Strange #1 avec la galerie ci-dessous !

