La mort d’Iron Man commémorée dans la nouvelle mise à jour de Marvel’s Avengers

Square Enix a dévoilé un nouveau costume d’Iron Man pour l’apparition du personnage dans le jeu vidéo 2020 Les Vengeurs de Marvel. L’armure nanotechnologique de Tony Stark inspire le nouveau costume qu’il a enfilé dans le film Marvel Cinematic Universe Avengers : Fin de partie.

Square Enix traite cela comme un hommage au sacrifice de Tony Stark à la fin du film. S’adressant à la poignée Twitter officielle du jeu, Square Enix a publié une image d’Iron Man enfilant un costume de la même manière que Robert Downey Jr. dans les derniers instants du film. Iron Man est assis sur ses genoux, presque prêt à casser le gant à la mode technologique qu’il crée à l’aide des nanoparticules de sa combinaison.

L’image est plus détaillée pour inclure d’autres références du film dans le nouveau skin d’Iron Man. Le costume semble avoir subi des dommages comme le costume de Robert Downey Jr. subi lors de la bataille du film pour la Terre contre Thanos. D’autre part, l’image présente également une tension d’énergie qui coule sur sa main alors qu’il se prépare à utiliser son Infinity Gauntlet.

Le tweet a en outre rendu hommage à la disparition du personnage dans le film en tweetant avec ses derniers mots : Je suis Iron Man.

Je suis Iron Man. Inspirée de l’univers cinématographique Marvel, la tenue Avengers: Endgame (Snap) d’Iron Man Marvel Studios montre l’un des héros les plus puissants de la Terre prêt à tout donner pour sauver l’univers. Obtenez-le sur le Marketplace demain !

Le costume inspiré d’Iron Man Mark 85 sera disponible pour les joueurs sur le marché à partir du 21 juillet.

Marvel’s Avengers manque-t-il toujours d’extension ?

Marvel’s Avengers était l’un des jeux vidéo les plus attendus au moment de son lancement. Cependant, le jeu n’a pas rencontré la réponse positive attendue. Le récit multijoueur a perdu l’intérêt des joueurs après le lancement, diminuant ses notes. Cependant, Square Enix a élargi l’histoire du jeu et a livré de nouveaux héros, dont Clint Barton, Kate Bishop, Spider-Man, Black Panther et Mighty Thor de Jane Foster.





Parmi ces personnages, ni Jane Foster ni Spider-Man n’ont reçu d’extension d’histoire et n’ont été directement inclus dans la tradition en cours du jeu, ce qui a entraîné une déception supplémentaire. de la panthère noire Guerre pour Wakanda était son extension d’histoire la plus réussie, publiée à l’époque de la disparition prématurée de l’acteur Chadwick Boseman qui jouait le personnage dans le MCU. Cependant, le jeu n’a pas fait de progrès sérieux depuis lors et n’a pas réussi à publier d’ajout d’histoire significatif au jeu.

L’idée d’avoir plusieurs ajouts inspirés du MCU au jeu pourrait attirer les cinéphiles dans l’univers du jeu. Plusieurs costumes populaires des films ont été adaptés dans le jeu avant l’hommage d’Iron Man, mettant l’accent sur les ajouts cosmétiques au jeu. Les fans s’attendent également à voir Thor enfiler le nouveau costume inspiré de Thor : Amour et Tonnerre, mais cela reste une idée farfelue. Cependant, Square Enix doit probablement fournir les mises à jour de l’histoire qu’il a retardées l’année dernière.





On ne sait pas s’il y aura bientôt de nouveaux super-héros dans le jeu. Pourtant, Square Enix ne se précipite probablement pas pour passer un appel concernant Les Vengeurs de Marveldu fait de sa mauvaise réception financière et critique.