La mort de YouTuber Timothy Wilks lors d’une cascade de vol qui a mal tourné est un sombre rappel que les farces ne sont pas drôles

C’est un triste jour pour la communauté YouTube.

L’un des leurs, Timothy Wilks, a été abattu lors d’une farce de vol qui a mal tourné le 5 février dans le parking d’un parc de trampolines Hermitage, au Tennessee – un endroit qui, selon les habitants, est fréquenté par les familles et les enfants.

Il avait 20 ans.

Selon la police de Nashville, Wilks et un complice / ami anonyme se sont approchés d’un groupe de personnes dans le parking alors qu’ils portaient des couteaux de boucher pour tenter de filmer une farce de vol.

À son tour, un homme de 23 ans, David Stern Jr., a abattu Wilks en légitime défense, affirmant qu’il n’avait aucune idée que Wilks et son ami filmaient une farce pour une vidéo YouTube.

Bien qu’aucune arrestation n’ait été effectuée lors de la fusillade, la police a publié une déclaration sur la fusillade mortelle de Wilks qui se lit comme suit:

«Les détectives de l’Unité des homicides enquêtent sur une allégation de légitime défense dans la fusillade mortelle de vendredi soir sur Timothy Wilks, 20 ans, dans le parking d’Urban Air sur Old Hickory Boulevard à Hermitage. Lorsque les agents sont intervenus sur les lieux à 21 h 25, David Starnes Jr., 23 ans, était là et a admis avoir tiré sur Wilks. Les détectives ont été informés que Wilks et un ami participaient à un vol de « farce » dans le cadre d’une vidéo YouTube et ont approché un groupe de personnes, dont Starnes, avec des couteaux de boucher. Starnes a déclaré qu’il n’était pas au courant de la farce et a tiré sur Wilks pour se défendre et défendre les autres. Aucune charge n’a été déposée pour le moment. L’enquête se poursuit. »

Malheureusement, les farces de vol sont encore assez courantes de nos jours, même si YouTube les a officiellement bannies de leur plate-forme en 2019.

Selon la politique relative au contenu préjudiciable ou dangereux de la plateforme, les «farces dangereuses ou menaçantes» sont interdites et définies comme des «farces qui amènent les victimes à craindre un danger physique grave imminent ou qui créent une détresse émotionnelle grave chez les mineurs.»

Et à la suite de la mort inutile de Wilks, de nombreux utilisateurs de médias sociaux demandent aux influenceurs et aux stars virales en herbe de mettre fin à de telles farces pour une raison simple: elles ne sont pas drôles.

Et ils ont raison.

Qu’y a-t-il de si drôle à traumatiser volontairement un étranger (ou même quelqu’un que vous connaissez, d’ailleurs) – tout cela pour la validation d’étrangers sur Internet ou de quelques milliers de vues / likes sur les réseaux sociaux?

En tant que société, sommes-nous tellement absorbés par l’attention des médias sociaux – que ce soit avec une valeur de choc, un danger ou autre chose – que les gens sont prêts à risquer et / ou à donner leur vie pour… des vues? Clics? Aime?

Cela n’en vaut pas la peine et cela ne l’a jamais été.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’une farce comme celle-ci tourne mal et se termine par une mort inutile.

Mais espérons que ce sera le dernier.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.