La mort de Tony Stark est transformée en numéro final de « Hamilton »

Internet, si plein de bizarreries et de curiosités, était le seul endroit possible où quelque chose d’aussi inégal que le MCU et l’une des comédies musicales de Broadway les plus réussies de ces dernières années pouvaient être combinés de manière aussi organique grâce à l’utilisateur TikTok @ laurenzazzles et elle passion pour «Hamilton».

Au rythme de « Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story », cet internaute a rendu un hommage émouvant au sacrifice que Tony Stark (interprété par Robert Downey Jr) a réalisé dans « Avengers: Endgame ». La chanteuse prend la place de sa fille Morgan, qui raconte ce qui s’est passé après sa mort et le retour du reste de l’humanité lors du Blip.

Au-delà de la blague possible, c’est un hommage digne à l’héritage du personnage joué par Downey Jr. pendant dix ans de la franchise. Après tout, ses films solo avaient jeté les bases de ce que nous connaissons maintenant sous le nom de Marvel Studios. De plus, après le départ de l’acteur, il n’a pas été confirmé si Gwyneth Paltrow continuera à apparaître dans la saga.

Concernant «Hamilton», son lancement via Disney + aurait représenté une belle opportunité de visibilité internationale. en raison des coûts élevés d’admission à Broadway. Lin-Manuel Miranda, créateur et protagoniste de la pièce, avait salué les efforts du réalisateur Tommy Kail pour transformer la pièce en une expérience cinématographique.

«Je suis tellement fier de la beauté de Tommy Kail qui a amené ‘Hamilton’ à l’écran. Il a donné à tous ceux qui regardent ce film les meilleures places », a déclaré Miranda après sa première. Le tournage de « Hamilton » présenté sur Disney + a eu lieu en 2016 au théâtre « Richard Rodgers », avec le casting original de la première saison de la pièce sur le panneau d’affichage.

Lin-Manuel Miranda attend actuellement la première de «In The Heights», un film réalisé par Jon M. Chu inspiré par une autre de ses œuvres musicales à succès dans lequel un regard intime sur la communauté latino aux États-Unis est projeté.