La mort de Rush Limbaugh n’excuse pas son passé fanatique

Rush Limbaugh a été connu tout au long de sa vie en tant qu’animateur de radio américain et éminent commentateur politique conservateur.

Il est décédé le 17 février des suites d’un cancer du poumon.

Bien sûr, en cas de décès d’un personnage important, les gens se sont immédiatement tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs pensées, bien que contrairement à d’autres personnes célèbres décédées, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ne publient pas exactement leurs sympathies et leurs meilleurs vœux pour Limbaugh ou sa famille.

Au lieu de cela, à la lumière de sa mort, de nombreuses personnes ont évoqué ses remarques passées fanatiques et offensantes.

Je me joins à beaucoup de ces personnes: le fait que Rush Limbaugh soit décédé n’excuse pas son passé sectaire et la douleur qu’il a causée à de nombreuses personnes dans des communautés marginalisées.

Juste après l’annonce du décès de Limbaugh, l’ancien président Donald Trump a eu un entretien téléphonique avec Fox News, où il a salué Limbaugh comme «irremplaçable» et comme «un homme fantastique, un talent fantastique».

Bien sûr, le président pour un mandat tenait Limbaugh en si haute estime parce qu’ils partageaient tous les deux un amour et une étreinte communs du racisme, du sexisme et du sectarisme: des traits que Limbaugh a utilisés qui ont également aidé Trump à trouver son siège à la Maison Blanche en tant que président.

Limbaugh a utilisé sa vaste plate-forme pour modifier le mouvement politique d’extrême droite américain qui a permis à de nombreux politiciens républicains conservateurs de remporter des élections – y compris Trump.

Même l’ancien chef de cabinet de Barack Obama et ancien maire de Chicago, Rahm Emanuel, a appelé Limbaugh, « la voix et la force intellectuelle du Parti républicain ». Limbaugh a permis à des gens comme Trump de montrer sans vergogne leurs vraies couleurs et d’avoir autant de liberté qu’ils le voulaient tout en crachant des mots de haine.

Bien avant que Trump ne soit cité dans les médias en 2015 pour ses commentaires haineux contre les Mexicains, les qualifiant de «violeurs», Limbaugh en 2013 faisait l’éloge des Cubains, une communauté qui avait tendance à voter républicain tout en faisant des commentaires selon lesquels les Mexicains étaient paresseux.

En 1993, Limbaugh a fait des commentaires sur son émission selon laquelle les États-Unis devraient laisser les Mexicains entrer en Amérique pour faire le travail «non qualifié et stupide».

Limbaugh a également fait des commentaires problématiques contre la communauté noire. Lors de son émission de radio, Limbaugh a dit à un appelant noir de «retirer cet os de ton nez et me rappeler». Il a également dit une fois: « Avez-vous déjà remarqué à quel point toutes les images composites de criminels recherchés ressemblent à Jesse Jackson? »

Bien sûr, cela empire.

En 2012, Limbaugh a fait des commentaires vils et offensants contre les femmes juste après que l’étudiante en droit Sandra Fluke a témoigné devant le Congrès en faveur du contrôle des naissances couvert par l’assurance maladie.

En réponse, il a déclaré: «Cela fait d’elle une salope, non? Cela fait d’elle une prostituée. Elle a tellement de relations sexuelles qu’elle ne peut pas se permettre la contraception.

On pourrait penser qu’avec tous ces commentaires nuisibles et carrément offensants, Limbaugh n’aurait jamais été en mesure de garder une base de fans aussi longtemps que lui. Mais de façon inquiétante, sa présence médiatique n’a fait que croître.

Il a non seulement passé des décennies à créer des personnages comme Trump, mais il a également passé ces mêmes décennies à encourager la haine envers les gens ordinaires de la société.

Limbaugh a réussi à cibler pratiquement toutes les communautés marginalisées, ce qui, je suis désolé de le dire, ne rend pas sa mort très significative pour les communautés qu’il a passé des années à saccager.

C’est Limbaugh qui a levé le rideau qui a permis à de nombreuses personnes de se délecter de leur sectarisme intérieur et a donné à de nombreuses personnes blanches des plateformes et des opportunités de sortir dans le monde et de déclarer leur haine pour les Noirs, la communauté LGBTQ, les femmes et toute autre personne. ils ont jugé insignifiant.

Je n’ai pas inclus tous les commentaires fanatiques de Limbaugh parce que j’écrirais pendant des jours, mais ceux que j’ai inclus sont une représentation de sa personnalité, de qui il était vraiment.

Auteur à succès de NYT L’ami noir: être un meilleur ami blanc Frederick Joseph a déclaré: «Le monde ayant moins de Rush Limbaughs est une raison de célébrer parce que cela signifie qu’il y a plus de chances que le reste d’entre nous survive.» Et je suis d’accord.

Des gens comme Limbaugh ont rendu extrêmement difficile le fait d’être noir en Amérique, de faire partie de la communauté LGTBQ, d’être une femme, d’être musulmane, d’être mexicaine.

Donc, si vous pensez que je verse une larme pour Limbaugh, détrompez-vous. Quiconque essaie ouvertement de cracher de la haine envers ma communauté ne vaut pas ma sympathie.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.