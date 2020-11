La mort de Naya Rivera était-elle un accident? Nouveaux détails sur son décès tragique après que la police a retrouvé son corps dans le lac

Quatre mois après Joie La mort tragique de l’actrice Naya Rivera, son ex-mari, Ryan Dorsey, a intenté une action en justice pour mort injustifiée au nom de leur fils, Josey.

Les documents auraient été soumis le mardi 17 novembre et, selon les documents, Dorsey poursuit le comté de Ventura, en Californie, ainsi que le United Water Conservation District et la gestion des parcs et des loisirs du comté.

La plainte déposée par Dorsey prétend que la mort de Rivera était évitable et que le bateau que Rivera a emmené sur le lac n’était pas équipé de l’équipement de sécurité approprié.

La mort de Naya Rivera était-elle un accident?

Lisez la suite pour tous les détails sur le Joie le décès tragique de la star, ainsi que des détails sur le procès pour mort injustifiée de Dorsey.

Les autorités ont confirmé avoir retrouvé le corps de Naya Rivera le 13 juillet.

Au cours d’une conférence de presse sombre, le bureau du shérif du comté de Ventura a confirmé qu’ils avaient trouvé et récupéré ce qu’ils croyaient être le corps de Joie L’actrice Naya Rivera six jours après avoir été portée disparue après avoir pris un bateau dans le lac Piru avec son fils, Josey, alors âgé de 4 ans.

Elle avait 33 ans.

« Nous sommes convaincus que le corps que nous avons trouvé est celui de Naya Rivera. Cela a été une période extrêmement difficile pour sa famille tout au long de cette épreuve. Nos cœurs sont avec eux et nous partageons leur chagrin pour la perte de Naya », a déclaré le shérif du comté de Ventura, Bill Ayub. .

Des jours de recherche et de mystère sur l’endroit où Naya a été conduit à des spéculations et à des théories en ligne sur la manière de la mort de Naya alors que les fans se demandaient si l’actrice s’était suicidée, laissée exprès ou si sa mort était vraiment un accident de noyade.

Les fans ont réagi aux nouvelles déchirantes sur les réseaux sociaux et ont partagé la façon dont Naya a fait une différence dans leur vie.

«Merci à naya rivera d’avoir été la première femme poc à lutter contre la sexualité que j’ai jamais vue à l’écran. Je suis au-delà du cœur brisé à la nouvelle en raison du fait qu’elle a littéralement changé ma vie et m’a donné de l’espoir en tant que jeune lesbienne au placard. Repose en paix ange », a écrit un fan dans un tweet sincère.

Naya’s Joie les co-stars ont également réagi aux nouvelles dévastatrices. Jane Lynch, qui a joué le rôle de Sue Sylvester dans la série musicale, a écrit: «Reste douce, Naya. Quelle force tu étais. Amour et paix pour votre famille. »

Beaucoup d’anciens membres de Joie jeter ont également été photographiés au lac Piru, se tenant la main en signe de solidarité et regardant vers l’eau.

La tragique nouvelle arrive à l’occasion du septième anniversaire de la mort de Cory Monteith.

Les fans ont émis l’hypothèse que la mort de Naya Rivera était un suicide.

Lorsque la nouvelle de la disparition de Naya a été annoncée tard le 8 juillet, les fans ont commencé à spéculer que ce n’était pas accidentel.

Un utilisateur de Twitter a publié sa théorie sur le dernier post Instagram de l’actrice, qui était d’elle-même et de son fils Josey, âgé de 4 ans, et le lien entre la légende et les paroles d’une chanson d’Eminem sur la noyade d’une mère. La légende disait: « Juste nous deux. »

Cependant, d’autres utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à souligner que sa légende Instagram est une phrase courante et apparaît dans de nombreuses chansons différentes, et n’a probablement fait allusion à aucun indice sur sa mort mystérieuse.

Alors que Naya a révélé sa lutte passée avec un trouble de l’alimentation et s’est ouverte sur la décision difficile de se faire avorter dans ses mémoires de 2016, Désolé pas désolé, rien n’indiquait que Rivera souffrait de dépression et / ou de pensées suicidaires au moment de sa disparition.

Les autorités ont jugé que la mort de Naya Rivera était un accident.

Le bureau du shérif du comté de Ventura estime que la mort de Naya Rivera était le résultat d’une noyade accidentelle.

Une autopsie est actuellement en cours; cependant, le bureau du shérif du comté de Ventura pense qu’il n’y avait aucune preuve de jeu déloyal, et rien n’indique à ce jour que la mort de Naya était par suicide.

Le capitaine Eric Buschow du shérif du comté de Ventura a déclaré que bien qu’ils essayaient d’obtenir autant d’informations de son fils de 4 ans que possible, c’était difficile de le faire.

Il aurait dit aux autorités qu’ils étaient allés nager, mais Naya n’est pas remonté sur le bateau quand il l’a fait.

Il a été retrouvé avec un gilet de sauvetage, tandis qu’un gilet de sauvetage pour adulte – probablement celui de Naya – a été retrouvé sur le bateau.

Qui est le père du fils de Naya?

L’acteur Ryan Dorsey est le père de Josey Hollis Dorsey, qui a été retrouvée seule sur le bateau par un autre plaisancier quelques heures après la disparition de Naya.

Dorsey et Rivera se sont mariés de 2014 à 2018, et Rivera a donné naissance à leur fils en septembre 2015.

Bien que Ryan et Naya aient divorcé, l’ancien couple était dédié à la coparentalité de Josey, et Ryan a souvent publié des photos de leur unité familiale sur Instagram.

Le 17 novembre, Dorsey a intenté une action en justice pour mort injustifiée au nom de Josey.

« [The boat] n’était pas équipé d’une échelle accessible en toute sécurité, d’une corde adéquate, d’une ancre, d’une radio ou de tout mécanisme de sécurité pour empêcher les nageurs d’être séparés de leurs bateaux », selon les documents judiciaires.

« Fait troublant, une inspection ultérieure a révélé que le bateau n’était même pas équipé de dispositifs de flottaison ou de sauvetage, en violation directe de la loi californienne, qui exige que tous les pontons de plus de 16 pieds soient équipés de dispositifs de flottaison », poursuit le tribunal.

La porte-parole du comté de Ventura, Ashley Bautista, n’a pas été en mesure de commenter le dossier, car la plainte officielle n’a pas encore été signifiée.

Nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Naya Rivera. Puisse-t-elle reposer en paix.

