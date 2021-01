La mort de Jeanette Maus nous surprend

À tout juste 39 ans, le cancer provoque la mort de Jeanette Maus, la doubleuse qui a donné la vie aux sorcières de Resident Evil Village.

Capcom communique le mort de Jeanette Maus. Elle est l’actrice chargée de jouer les filles de Lady Dimitrescu dans Resident Evil 8: Village. A travers le récit officiel de son premier studio de développement, la société japonaise regrette le départ de l’actrice de 39 ans qui donne la parole à plusieurs personnages dans le nouvel opus de sa saga.

«Chez Capcom R&D 1, nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Jeanette Maus, la talentueuse actrice qui nous a aidés à incarner tant de personnages différents, dont nos sorcières, dans le monde de Resident Evil Village.«, Dit le message d’étude. «Nos condoléances à sa famille et à ses proches«.

Tel que publié dans Deadline, sur la base d’informations partagées par le conjoint de l’actrice, Jeanette Maus est décédée tôt lundi d’un cancer du côlon. «C’est le cœur brisé et reconnaissant que je vous informe que Jeanette Maus est décédée tard hier soir des complications de son cancer.», A expliqué Dusty Warren, son fiancé, dans un message Facebook.

«Je suis très triste, mais très fier d’elle. Il s’est battu dur, avec beaucoup de grâce et d’optimisme, m’inspirant et je suis sûr que beaucoup d’entre vous aussi«. L’actrice américaine avait poursuivi sa carrière professionnelle depuis un an malgré la maladie. Son dernier film, Charm City Kings, a fait ses débuts en octobre dernier en streaming.