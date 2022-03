La montagne veut combattre Martyn Ford cette année après Eddie Hall Bout

The Mountain dit qu’il aimerait rencontrer Martyn Ford sur le ring de boxe et a révélé quand il avait envie de s’y mettre. Vous pouvez voir une vidéo présentant des interviews exclusives des deux combattants avant leur grand combat ci-dessous.

Jeu des trônes star et ancien vainqueur de l’homme le plus fort du monde Hafþór Júlíus Björnsson, souvent désigné par son A obtenu nom du personnage, rencontrera son compatriote ex-champion WSM Eddie Hall sur le ring ce week-end pour un match surnommé « Le match de boxe le plus lourd de l’histoire ».

Alors qu’il est entièrement concentré sur son match de rancune avec Hall – la paire a du boeuf sérieux – L’idée de se battre à nouveau après cela lui a traversé l’esprit.

Étant donné que le bassin d’adversaires potentiels pour les combattants de la taille de Thor et Eddie est – de son propre aveu – limité, Martyn Ford, parfois appelé «l’homme le plus effrayant du monde», semblerait être le match parfait.

Thor s’est entraîné dur pour le combat du 19 mars. Crédit : Instagram

Ford, 39 ans, affronte Sajad Gharibi, « Iranian Hulk », à Londres le 30 avril et devrait gagner.

Hall s’est déjà exclu car Ford est un de ses amis.

Thor a dit 45secondes.fr : « 100 % – j’ai vu qu’il [Ford] fait de la boxe et c’est évidemment un bon ami d’Eddie.

«Ce serait bien de battre Eddie puis ses amis, c’est sûr.

« Ils se battent en avril, si cela continue et que j’ai l’opportunité de le combattre, et il est logique que je le regarde car c’est un gars qui ressemble à mon physique, mon poids et ma taille aussi .

« Cela aurait du sens tant qu’il n’aurait pas besoin de trop de préparation. »

Lorsqu’on lui a demandé si ce combat pouvait avoir lieu cette année, il a répondu: « 100% ».

Cependant, il a ajouté : « Je ne pense pas à d’autres questions en ce moment. Je sais que Martyn Ford boxe… et je serais prêt à le combattre, mais je suis absolument concentré à 100% sur Eddie en ce moment.

Ils n’appellent pas Martyn Ford « l’homme le plus effrayant du monde » pour rien. Crédit : Instagram

S’il est clair que Thor est concentré au laser sur son adversaire le 19 mars, il est également parfaitement conscient qu’il est venu tard à la boxe et qu’il doit tirer le meilleur parti d’un court laps de temps s’il veut continuer dans le sport.

C’est pourquoi il veut rencontrer Ford – ou quel que soit son prochain adversaire – le plus tôt possible.

Il a expliqué : « J’ai 33 ans mais j’aime la boxe.

« Ce n’est plus comme si j’étais jeune – comme 20 ou 25 ans – mais tant que j’apprécie la boxe et tant que j’ai quelque chose d’intéressant, des opportunités qui, je pense, profitent à moi et à ma carrière, je parlerai à mon équipe et en discuter, et je serais heureux de le prendre si cela rentre dans mon emploi du temps.

« Mais il faut penser ‘je vieillis, je ne rajeunis pas’.

« Donc, il faudrait que ça se passe vite.

« Je ne vais pas attendre un an de plus ; Je veux rester actif dans la boxe.

«Si quelque chose apparaît, je voudrais me battre à nouveau dans six mois.

« Je ne voudrais pas attendre une autre année c’est sûr, je voudrais rester actif et me battre plus souvent si je suis censé rester dans la boxe parce que je ne rajeunis pas. »

Quant à ce week-end, Thor pense que la colère de Hall l’emportera sur lui, ce qui signifie que les compétences supérieures de boxe de l’Islandais lui permettront de s’en sortir.

Pour l’instant, The Mountain se concentre entièrement sur Eddie Hall. Crédit : Instagram

«Je n’aime pas le gars mais je suis ici pour boxer et montrer aux gens mes talents de boxeur, en restant calme et détendu.

«Il va se mettre en colère comme un taureau et va probablement s’épuiser au premier ou au deuxième tour parce qu’il est tellement en colère et énervé.

« L’homme ne peut pas contrôler ses émotions. Il est trop concentré sur le passé.

« Il est trop en colère, il est comme un garçon de 16 ans, si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, vous ne pouvez pas vous battre.

«Il n’y a aucun moyen que l’homme puisse se battre six rounds contre moi.

«Mon plan est de boxer, mon plan est de montrer mes compétences et ma technique et de montrer aux gens mes capacités sur le ring de boxe.

« S’il n’est pas prêt, je vais bientôt le mettre KO.

«Il va venir en idiot, en lançant des crochets sauvages – j’ai une portée plus longue.

« Je vais le rattraper et il va tomber, puis nous allons entendre des excuses. »

Les discussions s’arrêtent le 19 mars.