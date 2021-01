"La momie", "Dracula" et plus encore: des classiques d’horreur gratuits sur YouTube

Avez-vous déjà vu les vieux classiques d’horreur d’Universal Pictures? Sinon, vous aurez la possibilité de le faire dans quelques jours – gratuitement! Des films comme « Frankenstein » et « Dracula » des années 1930 et 1940 seront bientôt disponibles sur YouTube sans frais supplémentaires.

À partir du 15 janvier, vous devriez visiter quotidiennement la chaîne YouTube d’Universal Pictures « Fear: The Home of Horror ». Sur trois jours consécutifs, la chaîne présente sept classiques en noir et blanc créés entre 1931 et 1948 et qui façonnent encore aujourd’hui de nombreux cinéastes.

Retour aux racines du film avec les classiques

Cela commence le 15 janvier avec « Dracula » (1931) avec Bela Lugosi comme Prince des Ténèbres. Le même jour apparaît « Die Mumie » (1932), dans lequel Boris Karloff joue le rôle principal. Les deux classiques de l’horreur « Frankenstein » (1931) et « Frankenstein’s Bride » (1935) suivent le 16 janvier, également avec Boris Karloff, qui est le monstre des deux films.

Le 17 janvier, les films universels « L’Invisible » (1933), « Der Wolfsmensch » (1941) et « Abbott et Costello rencontrent Frankenstein » (1948) prendront fin.

L’univers sombre a l’air vieux par rapport aux classiques

Ce serait donc le moment idéal pour rattraper quelques classiques hollywoodiens, qui ont jadis établi de nouvelles normes avec leur style et que les réalisateurs et les cinéastes utilisent encore aujourd’hui pour s’orienter.

Plus récemment, Universal a essayé de donner à ses monstres une nouvelle couche de peinture avec l’univers sombre. Cela a commencé en 2017 « The Mummy » avec Tom Cruise dans le rôle principal, mais le film n’a pas bien plu aux fans et aux critiques et s’est avéré être un flop au box-office.

Les choses se sont améliorées en 2020 pour le remake de « The Invisible », qui a été bien accueilli et a rapporté plusieurs fois le budget de 7 millions de dollars. Reste à savoir si cela peut sauver l’univers sombre …