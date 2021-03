La moitié des fans de WandaVision attendaient plus de la fin selon un sondage

WandaVision était loin de satisfaire tout le monde avec la première de son dernier épisode ce vendredi sur Disney +. La série Marvel voulait donner une clôture complète et avait un dernier chapitre qui répondait à de nombreuses questions soulevées au cours de la saison. Malgré la tentative, l’épilogue n’a pas pu éviter la controverse et la moitié du public a été laissée avec peu de connaissance du résultat. Revoyez les raisons qui ont laissé ce sentiment sur les fans!

Un sondage Spoiler qui a réuni plus de 1200 participants a révélé que 50% des fans « Je m’attendais à plus » de l’épisode 9 de la série. De plus, un autre 18% indiqué que « il n’aimait pas du tout ça » la première contre un seul 32% qui se sont exprimés à l’aise « complètement ». Les chiffres reflètent le sentiment qu’une partie des téléspectateurs avait après la fermeture de WandaVision.







Le créateur Jac Schaeffer a montré l’arc évolutif que le personnage de Wanda a fait de sa douleur énorme pour ne pas avoir accepté les pertes de sa vie pour passer le duel et pouvoir tourner la page vers l’avenir. Ceci est démontré par la dernière scène émouvante où le personnage d’Elizabeth Olsen dit au revoir à Vision déjà sans angoisse, mais en acceptant qu’il représente son amour et son espoir.

Cependant, il y avait une partie des fans qui voulait voir plus d’action dans les séquences finales. WandaVision s’est éloigné des productions de super-héros conventionnelles et les plus conservatrices ont été bouleversées. Finalement, La série était basée sur les sentiments de The Scarlet Witch et pas tellement sur l’expansion du MCU.

Une autre clé pour comprendre la déception des fans était les attentes et les théories élevées qui ont été tissées tout au long de la saison. L’apparence de X-Men Quicksilver il a ouvert la possibilité d’un multivers et il était prévu des changements importants pour l’histoire de Marvel. Cependant, Pietro s’est avéré être juste un extra et il n’y avait aucun personnage d’autres franchises.

la façon dont ils ont utilisé evan peters était horrible est la seule chose qui m’ennuie, guy feige a dit que s’ils faisaient quelque chose comme ça, ils voulaient que ce soit quelque chose avec un sens et ne pas le mettre de nulle part, etc. mais c’est littéralement ce qu’ils ont fait – luli (@wiccnolsen_)

5 mars 2021





Précisément etLe personnage d’Evan Peters était parmi les plus grandes déceptions de la série. Son inclusion a été célébrée et a généré beaucoup de mystère, mais dans l’épisode 9, on découvre qu’il est en fait Ralph Bohner– Agatha, voisine de Westview, manipulée avec sa magie. Selon un autre sondage Spoiler, cet aspect a été celui qui a le plus irrité le public.

En outre, la camée surprise annoncée par Paul Bettany et Elizabeth Olsen s’est terminée par une trolling monumentale de fans. Les faux indices qu’ils ont laissés dans diverses interviews faisaient référence à l’apparition de Vision Blanco, joué par Bettany lui-même. Les téléspectateurs attendaient le docteur Strange, Mephisto ou Magneto et n’ont rien obtenu.