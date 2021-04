La moitié des émissions mondiales de méthane proviennent des écosystèmes aquatiques, dont une grande partie est d’origine humaine

14 avr.2021 14:56:06 IST

Méthane – un gaz à effet de serre bien plus puissant que le dioxyde de carbone – joue un rôle majeur dans le contrôle du climat de la Terre. Mais les concentrations de méthane dans l’atmosphère sont aujourd’hui 150% plus élevées qu’avant la révolution industrielle.

Dans notre papier publié aujourd’hui dans Géoscience de la nature, nous montrons que jusqu’à la moitié des émissions mondiales de méthane proviennent des écosystèmes aquatiques. Cela comprend les écosystèmes aquatiques naturels, créés par l’homme et impactés par l’homme – des rizières inondées et des étangs d’aquaculture aux zones humides, aux lacs et aux marais salants.

Nos résultats sont significatifs. Les scientifiques avaient auparavant sous-estimé cette contribution mondiale de méthane en raison de la sous-comptabilisation des écosystèmes aquatiques créés par l’homme et impactés par l’homme.

Il est essentiel que nous utilisions ces nouvelles informations pour empêcher la hausse des concentrations de méthane de faire dérailler nos tentatives de stabilisation de la température de la Terre.

Des sédiments sous-marins à l’atmosphère

La majeure partie du méthane émis par les écosystèmes aquatiques est produite par des micro-organismes vivant dans des sédiments profonds et sans oxygène. Ces minuscules organismes décomposent la matière organique telle que les algues mortes dans un processus appelé «méthanogenèse».

Cela libère du méthane dans l’eau, dont une partie est consommée par d’autres types de micro-organismes. Une partie atteint également l’atmosphère.

Les systèmes naturels ont toujours libéré du méthane (appelé méthane «de fond»). Et les écosystèmes d’eau douce, tels que les lacs et les zones humides, libèrent naturellement plus de méthane que les environnements côtiers et océaniques.

Les écosystèmes aquatiques artificiels ou impactés par l’homme, par contre, augmentent la quantité de matière organique disponible pour produire du méthane, ce qui entraîne une augmentation des émissions.

Contribution mondiale significative

Entre 2000 et 2006, les émissions mondiales de méthane se sont stabilisées et les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi. Les émissions ont commencé régulièrement en hausse à nouveau en 2007.

Il y a débat actif dans la communauté scientifique sur la part de l’augmentation renouvelée causée par les émissions ou par une diminution des «puits de méthane» (lorsque le méthane est éliminé, par exemple des bactéries dans le sol, ou des réactions chimiques dans l’atmosphère).

Nous avons examiné les écosystèmes intérieurs, côtiers et océaniques du monde entier. Bien que nous ne puissions pas résoudre le débat sur les causes de la nouvelle augmentation du méthane atmosphérique, nous avons constaté que les émissions combinées des écosystèmes aquatiques naturels, impactés et artificiels sont très variables, mais peuvent contribuer de 41 à 53% des émissions totales de méthane dans le monde.

En fait, ces émissions combinées sont une plus grande source de méthane que les sources anthropiques directes de méthane, telles que les vaches, les décharges et les déchets, et les mines de charbon. Ces connaissances sont importantes car elles peuvent contribuer à éclairer de nouvelles mesures de surveillance et de mesure pour distinguer où et comment les émissions de méthane sont produites.

L’impact humain alarmant

Les humains exercent une pression croissante sur les écosystèmes aquatiques. Cela comprend l’augmentation des nutriments (comme les engrais) déversés dans les rivières et les lacs, et la construction de barrages agricoles lorsque le climat se dessèche dans de nombreux endroits.

En général, nous avons constaté que les émissions de méthane provenant des écosystèmes aquatiques touchés, pollués et artificiels sont plus élevées que celles provenant de sites plus naturels.

Par exemple, le ruissellement d’engrais provenant de l’agriculture crée des lacs et des réservoirs riches en nutriments, qui libèrent plus de méthane que les lacs et réservoirs pauvres en nutriments (oligotrophes). De même, rivières pollués par des nutriments ont également augmenté les émissions de méthane.

Ce qui est particulièrement alarmant, c’est la forte libération de méthane provenant de la riziculture, des réservoirs et des fermes aquacoles.

À l’échelle mondiale, la riziculture libère plus de méthane par an que toutes les zones humides côtières, le plateau continental et l’océan ouvert réunis.

Les flux d’émissions de méthane par zone des fermes aquacoles côtières sont 7 à 430 fois plus élevés que ceux des habitats côtiers tels que les mangroves, les marais salants ou les herbiers marins. Et les mangroves et les sites de marais salés fortement perturbés ont des flux de méthane significativement plus élevés que les sites plus naturels.

Alors, comment réduire les émissions de méthane?

Pour les écosystèmes aquatiques, nous pouvons réduire efficacement les émissions de méthane et aider à atténuer le changement climatique avec les bons choix d’utilisation et de gestion des terres.

Par exemple, la gestion des fermes aquacoles et des rizières afin qu’elles alternent entre des conditions humides et sèches peut réduire les émissions de méthane.

Restauration des habitats des marais salants et des mangroves et l’écoulement de l’eau de mer provenant des marées est une autre stratégie prometteuse pour réduire davantage les émissions de méthane des zones humides côtières dégradées.

Nous devrions aussi réduire la quantité de nutriments provenant des engrais lavés dans les zones humides d’eau douce, les lacs, les réservoirs et les rivières, car ils entraînent la production de matière organique, comme les proliférations d’algues toxiques. Cela aidera à réduire les émissions de méthane des eaux intérieures.

Ces actions seront plus efficaces si nous les appliquons dans les écosystèmes aquatiques qui apportent le plus de méthane aquatique: zones humides d’eau douce, lacs, réservoirs, rizières et fermes aquacoles.

Ce ne sera pas un petit effort et exigera des connaissances dans de nombreuses disciplines. Mais avec les bons choix, nous pouvons créer des conditions qui réduisent les flux de méthane tout en préservant les écosystèmes et la biodiversité.

Judith Rosentreter, Chercheur postdoctoral, Université de Yale; Alberto Borges, Directeur de recherche FRS-FNRS, professeur associé à l’ULiège, Université de Liège; Ben Poulter, Chercheur scientifique, NASA et Bradley Eyre, Professeur de biogéochimie, directeur du centre de biogéochimie côtière, Southern Cross University

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

