La moitié des appareils portables vendus dans le monde proviennent d’Apple ou de Xiaomi

Le marché des vêtements se développe de manière imparable avec Apple et Xiaomi en tête.

Outre les smartphones, l’un des produits technologiques les plus vendus et qui jouit de la plus grande popularité auprès des consommateurs. Ils s’appellent des vêtements.

Les montres intelligentes et les bracelets d’activité sont les gadgets les plus recherchés et malgré le fait qu’il existe de nombreuses marques qui commercialisent ces types d’appareils, deux sont les entreprises qui mènent ce marché. Devinez lesquels?

Apple et Xiaomi règnent sur le marché des wearables

Le cabinet d’analyse IDC a publié les chiffres des ventes mondiales de dispositifs portables au troisième trimestre de 2020 et la vérité est que les chiffres ne sont pas mauvais.

Le total? 125 millions d’unités d’appareils portables vendus dans le monde, 35% de plus qu’à la même période l’an dernier et tout cela malgré la crise économique que nous avons subie cette année.

Comment pourrait-il en être autrement, Apple est la marque leader dans ce secteur avec une part de marché de 33%. L’Apple Watch est un appareil quelque peu «cher» mais il ne fait aucun doute que c’est la meilleure smartwatch du marché ou du moins c’est ce que pensent la plupart des consommateurs. Malheureusement, l’Apple Watch n’en tire le meilleur parti qu’avec un téléphone iOS, donc si vous avez un Android, mieux vaut chercher une alternative comme la Huawei Watch GT 2e.

À la deuxième place se trouve Xiaomi. La firme chinoise ne s’est pas seulement positionnée comme la troisième plus grande marque au monde c’est la deuxième entreprise avec la part de marché des appareils portables dans le monde.

Alors que Xiaomi a plusieurs appareils portables dans son catalogue, probablement le produit le plus populaire est le Xiaomi Mi Band, un bracelet d’activité pour moins de 30 euros qui n’a rien à envier à d’autres appareils beaucoup plus chers. Le Xiaomi Mi Band est-il le meilleur portable du marché? Il n’est pas déraisonnable de l’assurer.

Dans un autre ordre d’idées, IDC a également reconnu que les ventes d’appareils portables ne vont pas rester ainsi, mais que ce sera un marché en croissance depuis de plus en plus de consommateurs parient sur cette technologie, et est-ce que pour donner un exemple, la croissance des appareils portables de Huawei a été quelque peu stratosphérique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂