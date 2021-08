La mitrailleuse Kelly se rase la tête après avoir obtenu des tatouages ​​assortis avec Travis Barker

Machine Gun Kelly a fait ses débuts nouveau look sur les réseaux sociaux, après avoir rasé ses cheveux blonds décolorés pour révéler une tête complètement chauve – également juste un jour après avoir obtenu des tatouages ​​​​assortis avec le batteur de Blink-182 Travis Barker.

Il a également partagé une capture d’écran d’un appel FaceTime, dans laquelle on pouvait le voir montrer son bonce brillant et glabre à la caméra.

Et ce n’est pas le seul changement qu’il a apporté à son corps récemment, ayant également révélé de nouveaux tatouages ​​​​assortis avec Barker seulement 24 heures à l’avance.

Les amis ont tous les deux signé « Born with Horns » sur leurs bras pour rendre hommage au prochain album de MGK, produit par Barker.

Barker a commenté: « F*** in bonjour. »

Beaucoup de gens n’ont pas été particulièrement impressionnés par le nouveau look noueux du rappeur, l’un d’eux a commenté sa publication sur Instagram : « Mon chat aurait pu le faire gratuitement. »

Certaines personnes ont supposé qu’il pourrait y avoir un lien possible avec un de ses précédents articles, dans lequel il a révélé qu’il portait une goutte du sang de sa petite amie Megan Fox sur un pendentif autour de son cou.

« Magique et hanté/ cinétique et torturé/ éthéré et dangereux/ éternel génie créatif sans loi cosmique/ le voyage sera probablement périlleux/ mais il n’y a pas de destination sans lui.