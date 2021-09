La mission Lucy de la NASA, lancée le 16 octobre, voyagera pendant 12 ans pour étudier les astéroïdes troyens

in

La NASA s’apprête à envoyer son premier vaisseau spatial pour étudier les astéroïdes troyens de Jupiter afin de glaner de nouvelles informations sur la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d’années, a annoncé mardi l’agence spatiale.

La sonde, appelée Lucy d’après un ancien fossile qui a fourni des informations sur l’évolution de l’espèce humaine, sera lancée le 16 octobre depuis la station spatiale Cape Canaveral en Floride.

Sa mission est d’étudier le groupe de corps rocheux encerclant le Soleil en deux essaims, l’un précédant Jupiter dans sa trajectoire orbitale et l’autre derrière lui.

Après avoir reçu des impulsions de la gravité terrestre, Lucy entreprendra un voyage de 12 ans vers huit astéroïdes différents – un dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, puis sept chevaux de Troie.

« Malgré le fait qu’ils se trouvent vraiment dans une très petite région de l’espace, ils sont très physiquement différents les uns des autres », a déclaré aux journalistes Hal Levison, le principal scientifique de la mission, à propos des astéroïdes troyens, qui sont au nombre de plus de 7 000 au total.

« Par exemple, ils ont des couleurs très différentes, certains sont gris, certains sont rouges », a-t-il ajouté, les différences indiquant à quelle distance du Soleil ils auraient pu se former avant d’assumer leur trajectoire actuelle.

« Tout ce que Lucy trouvera nous donnera des indices vitaux sur la formation de notre système solaire », a ajouté Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA.

Lucy survolera ses objets cibles à moins de 400 kilomètres de leur surface et utilisera ses instruments embarqués et sa grande antenne pour étudier leur géologie, y compris la composition, la masse, la densité et le volume.

Le navire a été construit par Lockheed Martin et comprend plus de trois kilomètres de câbles et de panneaux solaires qui, placés bout à bout, seraient aussi hauts qu’un immeuble de cinq étages.

Ce sera le premier solaire à s’aventurer aussi loin du Soleil et observera plus d’astéroïdes que tout autre vaisseau spatial avant lui. Le coût total de la mission est de 981 millions de dollars.

Les chercheurs qui ont découvert le fossile de Lucy en Éthiopie en 1974 l’ont nommée d’après la chanson des Beatles « Lucy in the Sky with Diamonds » qu’ils jouaient fort au camp d’expédition.

En clin d’œil à cet héritage, le logo officiel de la mission de la NASA est en forme de losange.

