La mission Hope des Émirats arabes unis a atteint avec succès l’orbite de Mars: elle rejoint le groupe restreint de pays pour le faire

La première des trois missions réussies sur Mars ces jours-ci. Les Émirats arabes unis ont annoncé que leur sonde Hope avait atteint avec succès l’orbite de Mars. Tout un exploit pour le pays du Moyen-Orient, qui parvient ainsi à mener à bien



sa première mission interplanétaire



. Hope va maintenant se consacrer à l’étude de l’atmosphère de Mars pendant une période de deux ans.

À bord d’une fusée japonaise H-IIA, la mission Hope a quitté la Terre en juillet 2020 à destination de Mars. Sept mois plus tard, le voyage est terminé et Hope



il est déjà en orbite autour de Mars



. Il devient ainsi le cinquième pays (ou plutôt entité) à atteindre Mars après les États-Unis, l’Union soviétique, l’Agence spatiale européenne et l’Inde.

L’ambiance martienne de près



Hope est maintenant entrée dans une nouvelle phase dans laquelle elle se prépare à démarrer et à préparer tous les instruments après le voyage. Il est maintenu sur une orbite temporaire pendant quelques mois pendant qu’il effectue toutes ces procédures. Une fois que tout est opérationnel, Hope descendra vers



une orbite scientifique dans laquelle vous pouvez étudier plus correctement l’atmosphère



qui compose Mars. Ce changement d’orbite devrait avoir lieu en mai 2021.

Il a été stipulé que Hope



aura une mission martienne d’un an en orbite autour de la planète



. Cela implique environ 687 jours terrestres, pendant lesquels Hope fera le tour de Mars et collectera autant de données que possible. Avec des orbites complètes en environ 55 heures, le vaisseau spatial mesurera de près les phénomènes atmosphériques qui se produisent à travers la planète.

Pour différents facteurs,



l’atmosphère de Mars est très différente de la nôtre



. Cela affecte à la fois la composition des gaz qui le forment et les phénomènes météorologiques qui peuvent se produire sous forme de gigantesques nuages ​​annuels. Ce sera le travail de Hope d’étudier tout cela de près et de renvoyer les données qu’elle recueille sur Terre.

Espérer



C’était la première mais pas la dernière mission



pour arriver sur Mars cette année. La mission chinoise Tianwen-1 devrait arriver dans les prochaines heures, qui déploiera également une sonde sur l’orbite de Mars et à son tour un rover à la surface. Quelques jours plus tard, le 18 février, l’arrivée de Perseverance sur Mars, le rover de la NASA, est attendue.

