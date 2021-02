La mission Hope des EAU est sur le point d’atteindre Mars et les enjeux sont élevés

Demain, l’histoire et les espoirs du monde arabe dépendront de l’endurance et de l’indépendance de six moteurs chargés de mettre en orbite un vaisseau spatial de la taille d’un SUV. Mars .

Les Émirats arabes unis (EAU) ont lancé ce vaisseau spatial, surnommé Espérer , en juillet 2020, loft sa première mission interplanétaire un peu plus d’une décennie après être devenue une nation spatiale. Maintenant, après une croisière de sept mois en douceur, les EAU se préparent pour L’arrivée de Hope à la planète rouge le 9 février. C’est une manœuvre complexe qui oblige le vaisseau spatial à effectuer une combustion intense du moteur sans le soutien des ingénieurs de la mission, qui attendent avec impatience les bulletins que la géométrie du système solaire retarde de 10 minutes.

« Cela signifie 27 minutes de combustion de carburant, d’utilisation de nos propulseurs, du vaisseau spatial soumis à l’un des défis les plus difficiles pour lesquels il a été conçu », a déclaré Sarah Al Amiri, présidente de l’Agence spatiale des EAU, lors d’un événement virtuel organisé le 1er février par le US-UAE Business Council, une organisation à but non lucratif basée à Washington, DC

Formellement appelé Mars Orbit Insertion, le jalon de demain permettra à l’équipe Hope de se concentrer sur la science tout en faisant des EAU la cinquième entité en orbite autour de la planète rouge. (La NASA, l’Union soviétique, l’Agence spatiale européenne et l’Inde l’ont précédée; la Chine tentera de rejoindre le club exclusif un jour plus tard avec son Mission Tianwen-1 .)

« Les EAU ont conduit le monde arabe vers de nouvelles frontières dans l’espace lointain pour la première fois de l’histoire », a déclaré dans un communiqué Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des EAU et dirigeant de l’émirat de Dubaï. « Notre mission spatiale porte un message d’espoir et de confiance dans la jeunesse arabe. »

L’espoir est une mission pour ces jeunes, qui dominent démographiquement aux Émirats arabes unis et au Moyen-Orient, a souligné Al Amiri tout au long du voyage du vaisseau spatial. «Les jeunes étaient utilisés et radicalisés dans la région», a-t-elle déclaré. « Les gens voulaient juste des opportunités et voulaient être en mesure de s’appliquer positivement pour la croissance. »

L’exploration spatiale a lancé un cri de ralliement attrayant. « C’est ce qu’est l’espace; cela en retire le contexte de la nationalité », a déclaré Al Amiri. « Vous devenez une espèce plus que toute autre chose. »

Et bien que Hope soit une mission scientifique, les données qu’il recueillera n’ont jamais été la priorité absolue des EAU. Le pays, qui fête cette année son 50e anniversaire, construit son économie sur le pétrole . Mais le pétrole ne durera pas, et plus il durera, plus la crise climatique causera de ravages dans les EAU chauds et arides.

Les dirigeants du pays ont fait le calcul, regardé ses secteurs scientifiques et technologiques alors maigres, et ont regardé vers le ciel. Mars étincelait: sur la planète rouge, les dirigeants des Émirats arabes unis ont vu une opportunité d’inspirer ses citoyens et d’investir dans des compétences techniques allant bien au-delà du pétrole.

Mars a également une importance particulière à une époque de changement climatique , A noté Al Amiri lors de l’événement virtuel. « Mars a plus de sens à explorer et à comprendre, d’autant plus que nous voulons comprendre le changement climatique, plus nous voulons comprendre comment les autres planètes de notre système solaire évoluent, en particulier celles qui nous ressemblent », a-t-elle déclaré. « Le seul endroit que nous pouvons regarder [as], peut-être, sous une forme ou une autre, un avenir de la Terre, est notre voisin d’à côté . «

Bien que le nombre de cas de coronavirus aux Émirats arabes unis n’ait augmenté que depuis le lancement de Hope, la pandémie n’est pas un argument pour s’éloigner de l’exploration spatiale, a déclaré Al Amiri. Le personnel de la mission qui a conçu le vaisseau spatial avec des collaborateurs internationaux en partie sur Zoom bien avant le début de la pandémie était prêt à relever certains des défis du travail à distance.

«2020 nous a donné un sentiment accru, même, de conscience de ce qui doit se passer», a-t-elle déclaré. «Autant le temps a été difficile… il nous a appris en tant que nation comment être plus résilient.

Hélas, la résilience seule ne verra pas Hope à travers sa manœuvre cruciale demain; la mission aura également besoin d’un peu de chance. Les ingénieurs de Hope ont pratiqué la manœuvre autant qu’ils le pouvaient, sur Terre et pendant la croisière du vaisseau spatial, a déclaré Al Amiri, mais rien ne peut égaler la réalité de l’insertion de l’orbite de Mars.

La moitié des missions sur Mars échouent , après tout, beaucoup d’entre eux ici. «Nous connaissions les enjeux de ce projet; nous le savions dès le premier jour où nous avons commencé à travailler sur ce programme», a déclaré Al Amiri lors d’un événement de prévisualisation distinct organisé le 28 janvier par le laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l’Université du Colorado à Boulder. , un partenaire de premier plan sur la mission. « Ce n’est pas quelque chose que nous avons évité. »

Pour réussir, les six moteurs de Hope doivent brûler la moitié du carburant du vaisseau spatial en 27 minutes pour ralentir la sonde de 75 000 mph à 11 000 mph (121 000 km / h à 18 000 km / h). Le personnel de la mission ne peut rien faire pendant la manœuvre mais regarder.

Si quelque chose ne va pas, au mieux, Hope tombera sur un chemin nouveau et stérile autour du soleil. Et de retour sur Terre? « Nous continuons », a déclaré Al Amiri à propos de l’agence spatiale des EAU, qui prévoit déjà un mission technologique sur la lune et mettre un une stratégie centenaire sur Mars en place.

«Ce n’est pas un programme ponctuel; ce n’est pas quelque chose que vous avez arrêté après», a-t-elle déclaré. « Nous avons eu un avant-goût de l’exploration planétaire, et je pense que nous continuerons d’en explorer davantage. »

