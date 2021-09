La mission de réapprovisionnement Cargo Dragon de SpaceX transporte la technologie de la NASA, un bras robotique, un avocat et de la crème glacée

Lego Mission spatiale aventure - 31117

Les enfants adoreront expérimenter une action spatiale passionnante avec ce jouet de construction Space Avontuur LEGO Creator 3 en 1 (31117), une partie de jouets de fusée LEGO pour les enfants. Il dispose d’un cockpit avec panneau de commande et portes de transport qui s’ouvrent et rangent un bras rétractable avec un satellite, ainsi que des roues rétractables, pour inspirer des jeux de rôle incroyables.Les fans passionnés de l’espace peuvent profiter de 3 expériences de construction et de jeu différentes avec cet ensemble de jouets LEGO Creator 3 en 1. Ils peuvent construire une navette spatiale puis la transformer en une fusée ou un paysan de Lune. L’ensemble de jeu d’espace est également livré avec une figurine de jeu d’astronaute cool, qui peut voyager dans les 3 véhicules d’espace.Les ensembles de jeu LEGO Creator 3 en 1 offrent un monde de possibilités avec 3 modèles différents à fabriquer dans chaque boîte ! Les enfants seront fascinés lorsqu’ils construisent, reconstruisent et construisent ! Les ensembles Creator 3 en 1 offrent une gamme impressionnante de modèles, y compris des voitures rapides, des animaux sympas et des bâtiments amusants. Dimensions plus de 4 en. (12 cm) de haut, 11 en. (28 cm) de long et 7 en. (19 cm) de large. Contient 486 pièces.