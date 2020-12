La mission de Gaganyaan sera retardée en raison de la pandémie de COVID-19, déclare le chef de l’ISRO, K Sivan

Press Trust of India08 déc.2020 17:54:41 IST

La première mission de vol spatial humain de l’Inde, Gaganyaan, devrait être retardée d’un an en raison de l’impact négatif de la pandémie de COVID-19, selon des responsables de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Conformément au mandat de Gaganyaan, deux missions sans équipage seraient entreprises avant la mission habitée. En conséquence, les missions sans pilote devaient être lancées en décembre 2020 et juillet 2021, et la première mission habitée était prévue en décembre 2021. « Cela sera retardé en raison du COVID », a déclaré le président de l’ISRO, Kailasavadivoo Sivan PTI. « Nous visons la fin de l’année prochaine ou l’année suivante », a-t-il déclaré à propos du calendrier prévu pour la première des deux missions proposées sans équipage.

Le projet Gaganyaan a pour objectif de démontrer la capacité de vol spatial humain en orbite terrestre basse (LEO) avec trois membres d’équipage en orbite et de les récupérer en toute sécurité après la mission.

L’ISRO, dont le siège est à Bengaluru, a déclaré le mois dernier que son lanceur de poids lourds, GSLV MkIII, était identifié pour la mission Gaganyaan et que le processus d’évaluation humaine de cette fusée est en cours.

Les boosters à sangle à propergol solide à forte poussée S200 jouent un rôle important dans le GSLV MkIII de classe humaine. Afin de donner une note humaine au booster, de nombreuses nouvelles fonctionnalités de conception ont été introduites dans le matériel.

Le premier segment de propulseur critique du boîtier du moteur d’un diamètre de 3,2 mètres, d’une longueur de 8,5 mètres et d’un poids de 5,5 tonnes a été développé et livré par L&T à l’ISRO.

« C’est la première étape vers la mission spatiale sans équipage », a déclaré un responsable de l’ISRO.

Sivan a également déclaré que les travaux sur la mission Chandrayaan-3, comprenant un atterrisseur et un rover, sont en cours.

« Nous n’avons pas encore fixé le calendrier (pour le lancement de Chandrayaan-3) », a-t-il déclaré.

Concernant la mission d’orbiteur proposée à Vénus, « Shukrayaan », il a déclaré que l’ISRO n’avait pas encore finalisé les charges utiles, ajoutant que les travaux sur le projet étaient en cours.

Selon des responsables de l’ISRO, l’agence spatiale a présélectionné 20 propositions d’expériences spatiales pour la mission «Shukrayaan» qui consiste à étudier la planète pendant plus de quatre ans.

Ils incluent des « contributions collaboratives » de la Russie, de la France, de la Suède et de l’Allemagne, selon des sources de l’agence spatiale.

L’ISRO envisageait en juin 2023 la première mission du pays à Vénus.

« Mais nous révisons actuellement le calendrier de cette mission en raison des retards dus à la situation pandémique », a déclaré un responsable de l’ISRO. « La future opportunité de lancement est en 2024 ou 2026 ».

Il a été noté que la fenêtre de lancement optimale (lorsque Vénus est la plus proche de la Terre) se produit environ tous les 19 mois.

Parmi les propositions de charges utiles indiennes et internationales qu’il a reçues en réponse à l’annonce de l’opportunité de nouvelles expériences spatiales pour étudier Vénus, l’ISRO en a sélectionné 20.

