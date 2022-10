La mission DART de la NASA, un énorme succès, a réussi à modifier l’orbite de l’astéroïde d’environ 10 mètres

12 octobre 2022 09:30:59 IST

CAP CANAVERAL, Floride (.) – Un vaisseau spatial qui a percuté un petit astéroïde inoffensif à des millions de kilomètres a réussi à déplacer son orbite, a déclaré la NASA mardi en annonçant les résultats de son test de sauvetage du monde.

L’agence spatiale a tenté le test il y a deux semaines pour voir si, à l’avenir, un rocher tueur pourrait être poussé hors du chemin de la Terre.

« Cette mission montre que la NASA essaie d’être prête à tout ce que l’univers nous réserve », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, lors d’un briefing au siège de l’agence spatiale à Washington.

Le vaisseau spatial Dart a creusé un cratère dans l’astéroïde Dimorphos le 26 septembre, projetant des débris dans l’espace et créant une traînée de poussière et de gravats semblable à une comète s’étendant sur plusieurs milliers de kilomètres. Il a fallu des nuits consécutives d’observations au télescope depuis le Chili et l’Afrique du Sud pour déterminer à quel point l’impact a modifié la trajectoire de l’astéroïde de 525 pieds (160 mètres) autour de son compagnon, une roche spatiale beaucoup plus grosse.

Avant l’impact, la lune a mis 11 heures et 55 minutes pour faire le tour de son astéroïde parent. Les scientifiques avaient prévu de gagner 10 minutes, mais Nelson a déclaré que l’impact avait raccourci l’orbite de l’astéroïde de 32 minutes.

«Prenons tous un moment pour nous imprégner de cela… pour la toute première fois, l’humanité a changé l’orbite» d’un corps céleste, a noté Lori Glaze, directrice des sciences planétaires de la NASA.

L’astronaute d’Apollo Rusty Schweickart, co-fondateur de la Fondation à but non lucratif B612, dédiée à la protection de la Terre contre les frappes d’astéroïdes, a déclaré qu’il était « clairement ravi, sans aucun doute à ce sujet » par les résultats et le l’attention que la mission a apportée à la déviation des astéroïdes.

Les scientifiques de l’équipe ont déclaré que la quantité de débris avait apparemment joué un rôle dans le résultat. L’impact peut également avoir laissé Dimorphos vaciller un peu, a déclaré Tom Statler, scientifique du programme de la NASA. Cela peut affecter l’orbite, mais elle ne reviendra jamais à son emplacement d’origine, a-t-il noté.

Les deux corps étaient à l’origine déjà à moins d’un mile (1,2 kilomètre) l’un de l’autre. Maintenant, ils sont à des dizaines de mètres (mètres) plus près.

Aucun des deux astéroïdes ne constituait une menace pour la Terre – et ce n’est toujours pas le cas alors qu’ils poursuivent leur voyage autour du soleil. C’est pourquoi les scientifiques ont choisi la paire pour cette répétition générale très importante.

Les experts en défense planétaire préfèrent repousser un astéroïde ou une comète menaçant, compte tenu des années, voire des décennies, plutôt que de le faire exploser et de créer plusieurs morceaux qui pourraient pleuvoir sur Terre.

« Nous avons vraiment besoin d’avoir également ce temps d’avertissement pour qu’une technique comme celle-ci soit efficace », a déclaré la chef de mission Nancy Chabot du Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins, qui a construit le vaisseau spatial et géré la mission de 325 millions de dollars.

« Vous devez savoir qu’ils arrivent », a ajouté Glaze.

Lancé l’année dernière, le Dart de la taille d’un distributeur automatique – abréviation de Double Asteroid Redirection Test – a été détruit lorsqu’il a percuté l’astéroïde à 7 millions de miles (11 millions de kilomètres) à 14 000 mph (22 500 km/h).

« C’est un énorme exploit, non seulement pour réaliser la première étape pour pouvoir éventuellement nous protéger des futurs impacts d’astéroïdes », mais aussi pour le nombre d’images et de données collectées à l’échelle internationale, Daniel Brown, astronome à l’Université de Nottingham Trent en Angleterre. , a déclaré par e-mail.

Brown a également déclaré qu’il était « particulièrement excitant » que la queue des débris puisse être vue par des observateurs du ciel amateurs avec des télescopes de taille moyenne.

Les scientifiques de l’équipe ont averti que davantage de travail était nécessaire non seulement pour identifier davantage d’innombrables roches spatiales, mais aussi pour déterminer leur composition – certaines sont solides, tandis que d’autres sont des tas de décombres. Des missions de reconnaissance pourraient être nécessaires, par exemple, avant de lancer des impacteurs pour dévier les orbites.

« Nous ne devrions pas être trop impatients de dire qu’un test sur un astéroïde nous dit exactement comment tous les autres astéroïdes se comporteraient dans une situation similaire », a déclaré Statler.

Néanmoins, lui et d’autres se réjouissent de ce premier effort.

« Nous imaginons cela depuis des années et le voir enfin devenir réel est vraiment excitant », a-t-il déclaré.

