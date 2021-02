La mission chinoise Tianwen-1 sur Mars ajuste son orbite pour se préparer à un atterrissage sur la planète rouge

Illustration d’artiste de la mission chinoise Tianwen-1 en orbite autour de Mars. (Crédit d’image: CNSA)

Le vaisseau spatial chinois Tianwen-1, actuellement en orbite autour de Mars, devrait effectuer des contrôles systématiques de l’équipement embarqué après avoir ajusté son orbite en préparation de la première tentative d’atterrissage martien du pays plus tard cette année.

L’orbiteur Tianwen-1 a utilisé son moteur de 3000 newtons le 15 février pour se placer sur une orbite polaire autour de la planète rouge. Basculant la balance à 5 tonnes métriques, Tianwen-1 – composé d’un orbiteur, d’un atterrisseur et d’un rover – effectuera plusieurs autres ajustements orbitaux avant de se placer sur une orbite de stationnement à partir de laquelle l’orbiteur effectuera une première étude des zones d’atterrissage candidates.

En mai ou juin, l’orbiteur de Mars sera brièvement placé dans un arc de désorbit et d’entrée pour libérer la capsule d’atterrissage, remplie du rover Tianwen-1 encore inconnu. Le rover sortira de l’atterrisseur sur la surface martienne quelques jours après l’atterrissage, suite à une évaluation du terrain environnant.

Pendant au moins 92 jours martiens (soit environ 95 jours terrestres), le rover effectuera des relevés sur place à haute résolution de Mars.

Étude approfondie de Mars



La première image de Mars renvoyée par le vaisseau spatial chinois Tianwen-1. L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a publié l’image le 5 février 2021, démontrant que la puissante caméra haute résolution du vaisseau spatial Tianwen-1 fonctionnait correctement avant son arrivée sur orbite. L’image en niveaux de gris a été capturée à une distance de 1,36 million de miles (2,2 millions de kilomètres) de Mars, selon la CNSA. (Crédit d’image: CNSA / PEC)

La première mission du plan d’exploration en profondeur de la Chine, Tianwen-1, effectuera une étude approfondie de Mars en orbite, en atterrissant et en itinérant sur la planète rouge, en menant des études sur la magnétosphère et l’ionosphère de Mars et en étudiant la surface et le sous-sol de la planète, selon Zou Yongliao, directeur adjoint du Centre national des sciences spatiales de l’Académie chinoise des sciences de Pékin, qui a publié un article dans la revue Advances in Space Research le mois dernier sur les charges utiles et les objectifs scientifiques de Tianwen-1.

Le dépistage de la glace d’eau souterraine sur Mars est le devoir du radar d’investigation souterraine de Mars Orbiter (MOSIR) de Tianwen-1 – un sondeur radar sous la surface. Le MOSIR est destiné à rechercher de la glace d’eau et de l’eau liquide pouvant être associées à des signes de vie dans les dépôts stratifiés polaires, le site de toucher des atterrisseurs / rover Tianwen-1 et d’autres zones sélectionnées.

Les machines d’atterrissage / rover devraient atterrir sur Mars en mai ou juin. Les ingénieurs et scientifiques spatiaux chinois ont sélectionné des zones d’atterrissage candidates dans la région relativement plate de la partie sud de l’Utopia Planitia, une grande plaine.

La zone d’atterrissage candidate présélectionnée de la mission Tianwen-1 sur Mars. La zone 1 est située dans la plaine de Chryse Planitia; la zone d’atterrissage présélectionnée 2 est située sur Utopia Planitia. (Crédit d’image: Zou Yongliao, et al.)

Incertitude et risques



« Lorsque la sonde freine dans l’atmosphère martienne, elle devra faire face à un processus de température élevée, et de déviation d’attitude due à l’aérodynamique, ce qui aura un impact négatif sur la décélération », a déclaré Tan Zhiyun, concepteur en chef adjoint de la sonde Mars avec la China Aerospace Science and Technology Corporation, a déclaré à China Central Television (CCTV) dans une interview récente. « Compte tenu de l’imprévisibilité de l’atmosphère martienne, il y aura beaucoup d’incertitudes et de risques », a-t-il ajouté.

Ensuite, le véhicule d’entrée de l’atterrisseur / rover déploie son parachute avec sa vitesse ralentissant à moins de 100 mètres par seconde (224 mph).

« Le processus prendra environ 80 à 100 secondes. Lorsque vous atteignez 100 mètres [328 feet] au-dessus de la surface de Mars, il entrera dans une phase de vol stationnaire « , a déclaré Tan. À ce moment-là, un système de capteur de distance et de vitesse à micro-ondes doit effectuer une mesure de la surface, a-t-il ajouté, et une caméra laser en trois dimensions prendra des images de L’atterrisseur peut effectuer des mouvements de translation à la marque des 100 mètres (328 pieds) pour s’assurer que le point d’atterrissage est sécuritaire.

Image 1 sur 4 Photos des charges utiles scientifiques de l'orbiteur (de gauche à droite, première rangée: contrôleur de charge utile sur l'orbiteur, caméra d'imagerie à résolution modérée, caméra d'imagerie à haute résolution; deuxième rangée: spectromètre minéralogique de Mars, analyseur d'ions et de particules neutres de Mars, Mars Energetic Analyseur de particules; troisième rangée: équipement électronique et sondes du magnétomètre Mars Orbiter, processeur principal du radar d'investigation scientifique Mars Orbiter). (Crédit d'image: Zou Yongliao, et al.) Image 2 sur 4 Instruments transportés par rover. (Crédit d'image: Zou Yongliao, et al.) Image 3 sur 4 Orbiteur Tianwen-1. (Crédit d'image: Zou Yongliao, et al.) Image 4 sur 4 Le rover chinois sur Mars. (Crédit d'image: Zou Yongliao, et al.)

Mésaventures passées



L’ensemble du processus d’atterrissage prendra environ neuf minutes, au cours desquelles la sonde devrait ralentir sa vitesse de 17 600 km / h jusqu’à l’arrêt.

Miao Yuanming, concepteur en chef adjoint des sondes Mars à la China Aerospace Science and Technology Corporation, a averti dans une interview de CCTV que parmi les 44 efforts lancés sur la planète rouge depuis 1960, 25 de ces activités d’exploration avaient abouti à des incidents de mission.

Miao a ajouté que sur les dix activités d’exploration de Mars les plus récentes depuis 2006, une seule a abouti à un échec, a-t-il dit, montrant que de grands progrès ont été accomplis.

