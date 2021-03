La mise à niveau PS5 gratuite de Yakuza: Like a Dragon est maintenant disponible

Mise à jour 3: Hourra, la mise à niveau gratuite de PS4 vers PS5 pour Yakuza: Like a Dragon fonctionne enfin pour les acheteurs numériques. Trouvez le jeu sur le PlayStation Store ou dans votre bibliothèque, et vous devriez voir l’option de mise à niveau gratuite à droite de l’écran. Après avoir cliqué dessus, assurez-vous de télécharger la version PS5 et vous êtes prêt à partir.

Mise à jour 2: RGG Studio – le développeur derrière la série Yakuza – a confirmé qu’il était conscient du problème qui empêche les utilisateurs de PS5 de mettre à niveau leur copie numérique de Yakuza: Like a Dragon. Vous pouvez trouver le tweet ci-dessous.

Nous sommes actuellement au courant de problèmes liés au lancement de Yakuza: Like a Dragon sur PS5, empêchant certains utilisateurs de télécharger le jeu / DLC et d’accéder à la mise à jour gratuite depuis PS4. Nous enquêtons sur le problème et espérons le résoudre le plus rapidement possible.– RGG Studio (@RGGStudio) 2 mars 2021

La société remercie également les fans pour leur soutien continu. Espérons que tout cela sera réglé le plus tôt possible, bien que cela soulève une fois de plus le sujet de discussion selon lequel le PlayStation Store actuel de Sony est un peu désordonné.

Nous vous tiendrons bien sûr informés.

Mettre à jour: Selon Demandez à PlayStation UK sur Twitter (compte d’assistance officiel de PlayStation, merci @BuiltWithCoffee), « les équipes concernées sont conscientes du problème et enquêtent actuellement. »

Espérons que cette farce ne durera pas longtemps. Au moment de cette mise à jour, la mise à jour gratuite pour Yakuza: Like a Dragon sur PS5 était indisponible depuis près de 16 heures.

Histoire originale: Eh bien, c’est une douleur dans le cul, n’est-ce pas? Yakuza: Like a Dragon est disponible aujourd’hui sur PlayStation 5, et c’est une mise à niveau gratuite si vous possédez déjà le jeu sur PS4. Sauf au moment de la rédaction de cet article, le processus de mise à niveau ne fonctionne pas réellement.

Habituellement, tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur la page du jeu (sur le PlayStation Store ou dans votre bibliothèque) et de trouver la version PS5. À partir de là, vous réclamez simplement votre mise à niveau gratuite et c’est tout. Tout cela pourrait être un peu mieux étiqueté, mais personnellement, nous n’avons eu aucun problème avec les mises à niveau dans le passé.

Comme un dragon, cependant, vous invite à acheter l’édition de la génération actuelle si vous tentez de la réclamer. Il convient également de noter que cela ne se produit qu’avec la version numérique du jeu. Si vous avez Like a Dragon sur disque, vous devriez pouvoir mettre à niveau sans tracas.

Alors, quelqu’un a préparé quelque chose. Il se peut simplement que la mise à niveau gratuite apparaisse comme par magie une fois que le magasin est entièrement mis à jour plus tard dans la journée, mais nous devrons attendre de voir. Nous avons contacté l’équipe des relations publiques de Yakuza pour obtenir des commentaires, mais en attendant, faites-nous savoir si vous rencontrez le même problème dans la section commentaires ci-dessous.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.