La mise à niveau PS5 de Death Stranding Director’s Cut coûte 10 €

Si vous possédez déjà une copie PlayStation 4 de Death Stranding, il vous en coûtera 10 € pour passer à la version PS5 de Death Stranding Director’s Cut. Confirmé sur le blog PlayStation, c’est un processus beaucoup plus simple que ce que fait Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Voici le libellé officiel : « Si vous possédez déjà la version PS4 de Death Stranding, vous pouvez obtenir la mise à niveau PS5 Death Stranding Director’s Cut Digital Deluxe Edition pour seulement [$10]. » Cela inclut à la fois les copies physiques et numériques de la version PS4.

Si vous souhaitez acheter Death Stranding Director’s Cut seul, cela vous coûtera 44,99 € / 49,99 €. Le blog PlayStation partage également toutes les améliorations PS5 auxquelles vous pouvez vous attendre :

Faites l’expérience des effets de l’environnement avec le retour haptique de la manette sans fil DualSense.

Rapprochez-vous du monde de Death Stranding avec une résistance de déclenchement adaptative sur mesure.

Écoutez les effets sonores prendre vie en 3D Audio (nécessite un casque compatible).

Entrez rapidement dans l’action avec le SSD ultra-rapide de la console PS5 et des temps de chargement quasi instantanés.

Choisissez parmi deux modes d’image – Mode Performance avec 4K upscalé et jusqu’à 60FPS ou Mode Fidélité en 4K natif – tous deux avec prise en charge ultra-large et HDR

C’est aux côtés des nouvelles missions d’histoire, des mini-jeux et d’autres éléments de contenu bonus. Cela semble être un coût assez raisonnable compte tenu de ce que vous obtenez, non? Faites-nous savoir si vous allez mettre à niveau dans les commentaires ci-dessous.