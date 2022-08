La mise à niveau gratuite n’a pas été offerte aux abonnés PS Plus Jeu Playstation 5 Ce qu’il reste d’Edith Finch

Selon la présentation de jeu d’Annapurna Interactive de la semaine dernière, le jeu d’aventure atmosphérique What Remains of Edith Finch bénéficiera d’une mise à niveau pour la Xbox Series X | S et la PlayStation 5.

Être gouverné par la plus grande société au monde offre plusieurs avantages à Xbox, notamment la possibilité de faire des achats de plusieurs milliards de dollars sous l’impulsion du moment et une concentration réduite sur le gain d’argent. Une autre est que, contrairement à Sony, la Xbox peut se permettre d’être assez indulgente avec ses restrictions de mise à niveau.

En plus d’être lancé en 2017 sur toutes les principales plateformes, What Remains of Edith Finch a également été porté sur la Nintendo Switch en 2019. Enfin, le 28 juillet 2022, le jeu a reçu une mise à jour de nouvelle génération.

Mieux encore, les propriétaires de PS5 peuvent obtenir la mise à niveau gratuitement s’ils possèdent le jeu. Le hic, c’est que seules les personnes qui ont acheté le jeu indépendamment d’un abonnement PS Plus sont qualifiées pour la promotion.

Les fans étaient ravis quand Annapurna a rendu public un choix plus tôt. Mais malheureusement, tous les utilisateurs de PlayStation 5 ne peuvent pas bénéficier de la mise à jour gratuite.

Quiconque possède déjà la version PS4 du jeu peut désormais mettre à jour sans payer de frais supplémentaires. Cependant, Sony a décidé que les abonnés PS Plus ayant acheté le jeu ne seraient pas éligibles pour la mise à jour gratuite. Ceux qui ont payé le montant total de l’abonnement trouvent cela plutôt étrange et peut-être anti-consommateur.

Notamment, ce n’est pas le premier incident avec les jeux du service Sony. Par exemple, après que Final Fantasy VII Remake soit devenu disponible pour les abonnés PS Plus à télécharger en mars, Square Enix a proposé une mise à jour gratuite pour la version PS5, mais il y avait un hic.

Il n’était accessible que si vous payiez directement le projet plutôt que de simplement le récupérer via un abonnement.