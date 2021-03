La mise à niveau de Witcher 3 pour PS5 et Xbox Series X devrait être publiée en 2021

CD Projekt RED nous a submergés hier avec un flot d’informations. Cela comprend également des nouvelles sur l’annonce Mise à niveau de nouvelle génération de The Witcher 3: Chasse sauvage. En l’état, le développement de la version optimisée est toujours en cours et devrait encore nous attendre en 2021.

The Witcher 3 pour PS5 et Xbox Series X: sortie en 2021

Comme Radek Grabowski, directeur principal des relations publiques chez CD Projekt Red, l’a annoncé dans un message Twitter, la sortie de la mise à niveau de nouvelle génération est toujours prévue pour cette année, plus précisément pour le deuxième semestre 2021. La version de Cyberpunk 2077 apparaître.

Que comprend la version nouvelle génération de The Witcher 3? La mise à niveau provient du studio de développement américain Sabre interactif développé et est censé optimiser le jeu pour la nouvelle génération de consoles. Les fonctionnalités de la PS5 et de la Xbox Series doivent être utilisées en conséquence, tracé laser et temps de chargement plus rapides moyens. Être aussi tous les DLC ainsi que les deux packs d’extension Coeurs de pierre et Sang et vin être compris.

La mise à niveau de nouvelle génération de « The Witcher 3 » sera gratuite pour tous les joueurs qui possèdent déjà le RPG pour PS4, Xbox One ou PC. Ce qui sera inclus dans la version optimisée n’est pas connu.

Car c’était le jeu de cartes Gwent d’autres mises à jour déjà garanties ainsi que la sortie mondiale des AR Games cette année The Witcher: Monster Slayer annoncé.