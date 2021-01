La mise à jour Puyo Puyo Tetris 2 ajoute Sonic the Hedgehog et bien plus

SEGA a annoncé un gros patch de contenu pour Puyo Puyo Tetris 2, et un visage familier rejoint la liste. Suite à la sortie de la mise à jour aujourd’hui, Sonic the Hedgehog sera un personnage jouable.

Il est l’un des quatre nouveaux personnages à venir dans le jeu, aux côtés de Lidelle, Mme Accord et Ocean Prince (nous ne savons pas non plus qui ils sont). Ils sont tous accompagnés d’une nouvelle chanson de scène aussi, et Sonic apporte des cartes d’objets telles que des bagues et des boîtes d’objets.

En plus des nouveaux personnages, la mise à jour introduit un nouveau mode. Boss Battle with Everyone est un mode en ligne qui permet à jusqu’à quatre joueurs de coopérer et d’abattre des boss ensemble. Si vous gagnez, vous obtiendrez des récompenses exclusives, ce qui est toujours amusant.

Cette mise à jour arrive sur toutes les versions du jeu aujourd’hui, y compris la PlayStation 5 et la PS4 bien sûr. Êtes-vous toujours en train de déposer des blocs et des blobs dans Puyo Puyo Tetris 2? Effacez quelques lignes dans la section des commentaires ci-dessous.