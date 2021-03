La mise à jour PS5 et PS4 de Watch Dogs Legion ajoutera du crossplay

Les touristes revenant à la réinvention futuriste de Londres par Watch Dogs Legion ont été déçus d’apprendre que le nouveau mode en ligne du titre manque de jeu croisé – et même de jeu intergénérationnel. Cela signifie que si vous jouez sur la PlayStation 5, vous ne pouvez même pas vous associer avec des joueurs sur la PS4 – sans parler des plates-formes Xbox et du PC.

Pour beaucoup, cela est décevant, car leurs amis n’ont peut-être pas encore trouvé de source Action PS5 – ou même posséder une PlayStation. Heureusement, l’éditeur Ubisoft est sur l’affaire. « Bien qu’il ne soit actuellement pas disponible pour le mode en ligne Watch Dogs Legion, l’équipe de développement travaille sur l’ajout du jeu croisé et du jeu inter-génération au jeu avec une mise à jour ultérieure », a révélé la société française sur le compte de médias sociaux du jeu.

De nombreux titres prennent désormais en charge le jeu croisé – vous pouvez trouver une liste de Tous les jeux crossplay PS5 et PS4 via le lien – et c’est devenu une fonctionnalité importante non seulement parce que c’est un moyen plus pratique de jouer avec les amis et la famille, mais aussi parce qu’il aide à renforcer les bases de joueurs des jeux avec des communautés plus petites. Cela conduit à des temps de matchmaking plus rapides et à des lobbies plus complets.

On dirait que le mode en ligne du monde ouvert a été lancé un peu chaud, car il manque son opération tactique en raison de la découverte d’un bogue par Ubisoft à la dernière minute. La société a déclaré qu’elle mettrait à jour et élargirait ce qu’elle propose déjà au cours des prochains mois, alors n’abandonnez pas encore DedSec – il semble que cette fonctionnalité aura juste besoin d’un peu de temps pour trouver correctement ses marques. .