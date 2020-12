La mise à jour OnePlus Nord OxygenOS 10.5.10 apporte le correctif de sécurité de décembre 2020, des corrections de bogues et plus encore

OnePlus Nord a commencé à recevoir la nouvelle mise à jour OxygenOS version 10.5.10 en Inde, en Europe et dans les variantes mondiales. La nouvelle mise à jour logicielle du OnePlus Nord selon les journaux des modifications améliore la sécurité de l’appareil en apportant le correctif de sécurité de décembre 2020. La mise à jour OnePlus Nord OxygenOS 10.5.10 met à jour davantage le package Google Mobile Services (GMS) jusqu’en septembre 2020 et apporte des corrections de bogues et une stabilité améliorée à l’appareil.

La dernière version de mise à jour de OnePlus Nord pour les variantes de l’Inde, de l’Europe et du monde se présente comme suit.

DANS: 10.5.10.AC01DA

UE: 10.5.10.AC01BA

Monde: 10.5.10.AC01AA

La dernière mise à jour OxygenOS 10.5.10 pour le Nord ajoute également la prise en charge de l’application OnePlus Store. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais télécharger l’application OnePlus Store sur leur téléphone afin de gérer leur compte OnePlus, obtenir une assistance facile d’accès, découvrir des avantages intéressants réservés aux membres et acheter des produits OnePlus. OnePlus dit que les utilisateurs indiens peuvent uniquement désinstaller l’application quand ils le souhaitent.

Cependant, nous avons constaté que certains utilisateurs ne sont pas satisfaits de la mise à jour actuelle d’OxygenOS 10.5.10 pour le OnePlus Nord. La dernière mise à jour selon les utilisateurs commentant le message du forum a déclaré que la dernière mise à jour de l’appareil n’apportait rien de nouveau, à l’exception du correctif de sécurité de décembre 2020.

Pour votre note, les utilisateurs de OnePlus Nord attendent avec impatience que OnePlus publie la dernière mise à jour Android 11. Mais, malheureusement, OnePlus n’a pas encore révélé cela quand il sortira enfin Android 11 pour ses appareils, y compris OnePlus Nord.

Veuillez noter que la dernière mise à jour incrémentielle OTA sera disponible pour un petit nombre d’utilisateurs aujourd’hui et sera déployée sur les appareils en mode dans les prochains jours.

Que pensez-vous du dernier OxygenOS 10.5.10 pour le OnePlus Nord?