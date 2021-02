La mise à jour No Man’s Sky Pet permet au joueur d’apprivoiser les créatures extraterrestres qui vous parlent

Pour célébrer le cinquième anniversaire du jeu – oui, vous avez bien lu – la dernière mise à jour de No Man’s Sky introduit les animaux de compagnie dans le jeu. Vous pouvez les apprivoiser, les élever, les élever et les former. Oh, et ils te parlent aussi.

Pensez à apprivoiser les dinosaures dans Ark: Survival Evolved, puis ajoutez d’autres fonctionnalités intéressantes qui correspondent au paramètre de science-fiction. Des créatures extraterrestres étranges et merveilleuses sont maintenant à votre disposition. Découvrez la bande-annonce:

Il semble que le vaste univers de No Man’s Sky devienne un peu plus convivial, même pour les joueurs solo. La mise à jour des compagnons vous permet d’interagir avec la faune bizarre générée de manière procédurale d’une toute nouvelle manière.

Les joueurs peuvent adopter une créature en l’apprivoisant à l’état sauvage, et la bête vous accompagnera alors dans toutes vos aventures. Différentes planètes et écosystèmes ont différents types de créatures, et ces créatures auront des personnalités différentes.

Vous pouvez caresser les créatures – bien sûr! – et les nourrir aussi. Jouez à des jeux avec eux pour combler ces moments calmes du NMS. Oh, et les créatures peuvent également parler directement au joueur, via un «harnais neuronal» qui transmet leur parole à votre chaîne.

En plus d’être simplement un ami sauvage dans l’univers, les extraterrestres peuvent également être formés pour accomplir des tâches simples. Ils peuvent utiliser leurs compétences naturelles pour trouver des ressources dans la nature, identifier les dangers et les pièges et rechercher des trésors.

Ils fournissent également de la lumière pour l’exploration nocturne, chassent d’autres animaux dangereux pour vous protéger et peuvent même être entraînés à extraire des minéraux. Chien de l’espace? Oui s’il te plaît.

Si vous pensiez que tout cela ressemblait un peu à Pokémon, alors vous n’êtes pas loin. Les joueurs peuvent également élever leurs extraterrestres et les amener à faire éclore des œufs.

Avec le nouveau séquenceur d’œufs d’anomalie spatiale, les joueurs peuvent jouer avec la constitution génétique de leurs créatures et encourager de nouvelles espèces exotiques avec plus de compétences.

Et devine quoi? Vous pouvez ensuite échanger ces œufs et créatures avec d’autres joueurs, créant une sorte d’hyper-marché extraterrestre. Maintenant, nous devons juste les faire combattre et vous aurez vraiment Pokémon dans l’espace.

Enfin, les nouveaux animaux sont également livrés avec un tout nouvel ensemble d’accessoires et de personnalisation afin que vous puissiez personnaliser les créatures. Sur une note sans rapport avec l’animal de compagnie, la mise à jour introduit également des temps de chargement plus rapides pour les joueurs PS4. Joli.

Hello Games entre maintenant dans sa cinquième année de développement pour son space-sim, un jeu qui continue de recevoir des mises à jour gratuites après des mises à jour gratuites.