La mise à jour Nintendo Switch 12.0.0 arrive avec de nombreuses améliorations

Avec la nouvelle mise à jour de Nintendo Switch 12.0.0, le bogue des copies de stabilité est corrigé entre autres modifications et détails.

La Mise à jour Nintendo Switch 12.0.0 c’est ici, et non, ce n’est pas la « mise à niveau de stabilité » typique que tout le monde connaît et aime. Disponible dès ce matin pour téléchargement.

La nouvelle version du micrologiciel Nintendo Switch corrige un problème lié à Nintendo Switch Online et aux fonctions de sauvegarde automatique des fichiers enregistrés.

Comme le souligne le Big N sur sa page de support, la version 12.0.0 de Nintendo Switch fournit des solutions pour un bug qui empêchait le téléchargement automatique de jeux sauvegardés dans le cloud dans des cas très spécifiques.

«Nous avons résolu le problème avec la fonction de sauvegarde des données. Dans certains cas rares, la sauvegarde automatique des sauvegardes a été interrompue lorsqu’une erreur de communication s’est produite lors de l’achèvement du processus de sauvegarde des données de sauvegarde.

Alors que le fait de passer de la mise à jour du 11 décembre à une nouvelle version 12 dans environ quatre mois semble laisser entendre des changements plus notables. Puisqu’il ne s’agit pas d’une mise à jour «mineure». La vérité est que Nintendo ne mentionne plus de changements ou d’actualités pour la nouvelle version de son firmware.

Comme d’habitude, et si votre console ne vous en informe pas, nous vous expliquons comment télécharger la nouvelle mise à jour pour Nintendo Switch. Depuis le menu principal de la console, on accède à la configuration. Ensuite, nous descendons dans la section «Console» et, dans celle-ci, nous sélectionnons l’option «Mise à jour de la console».

Inutile de dire que vous avez besoin d’une connexion Internet pour trouver et télécharger la mise à jour. Avec la nouvelle année fiscale qui bat son plein et après avoir dit au revoir à l’anniversaire de Super Mario, les fans de Nintendo sont ravis de voir ce que ces 12 prochains mois du Great N.