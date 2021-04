La mise à jour massive de Fallout 76 est déployée sur PS4 aujourd’hui

Une mise à jour absolument énorme de Fallout 76, pesant 58,6 Go, a été déployée sur PlayStation 4, alors que Bethesda continue d’itérer sur le jeu en ligne persistant. Surnommé le patch Locked & Loaded, il apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités et fonctions, y compris la possibilité d’établir une deuxième base CAMP et de réinitialiser vos avantages SPÉCIAUX afin de concevoir différents chargements.

Le patch marque le début de la saison 4 et comprend également de nombreuses améliorations d’utilisabilité, du butin et des opérations quotidiennes. Nous savons que celui-ci n’est pas nécessairement la tasse de thé de tout le monde – c’était terrible au lancement – mais cela a beaucoup changé au cours des dernières années, et c’est encore un pas de plus vers le titre qui réalise son potentiel.