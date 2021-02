La mise à jour massive 1.5 de Stardew Valley est maintenant disponible sur PS4, ajoute une coopération locale, de nouveaux emplacements, des quêtes, etc.

La mise à jour très attendue de la version 1.5 de Stardew Valley est maintenant disponible au téléchargement sur PS4. Il ajoute beaucoup de trucs à la simulation de vie pixélisée déjà dense, y compris de nouveaux emplacements, des quêtes, des options de personnalisation de personnage, des puzzles, des mini-jeux, et plus encore. Il introduit même la coopération locale dans le jeu, ce qui donnera sans aucun doute à l’expérience une toute nouvelle dimension.

Stardew Valley est sur PS4 depuis plus de quatre ans maintenant, et c’est sans doute sa mise à jour la plus riche en fonctionnalités à ce jour. Assurez-vous de consulter les notes de mise à jour complètes sur le site officiel – mais attention: elles sont absolument énormes.

Osons-nous vous demander si vous vivez toujours une seconde vie à Stardew Valley? N’oubliez pas de faire une pause dans la section commentaires ci-dessous.