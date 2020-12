La mise à jour majeure de décembre des Sims 4 est maintenant disponible avec un nouveau contenu Create-A-Sim

EA et Maxis a décidé de surprendre Les Sims 4 joueurs en téléchargeant la mise à jour de décembre un jour plus tôt. La mise à jour était initialement prévue pour être déployée sur PC et consoles aujourd’hui, le 8 décembre.

Lorsque le jeu se charge pour la première fois, les joueurs peuvent immédiatement remarquer la refonte du menu principal. Le nouveau design vise à montrer aux joueurs les dernières nouvelles du jeu.

La majeure partie de la mise à jour est l’ajout de plus de 100 nouveaux tons de peau. Chaque couleur de peau a un curseur de valeur qui déverrouille des milliers d’options de personnalisation supplémentaires. Les tons de peau nouveaux et existants ont également des améliorations, en particulier l’amélioration de la qualité des bronzages et des coups de soleil.

Le maquillage a également subi une énorme refonte. Le maquillage a maintenant inclus des curseurs où les joueurs peuvent ajuster la transparence et l’opacité. Cette nouvelle fonctionnalité est bénéfique lorsqu’un joueur souhaite ajouter une touche de maquillage, mais les options existantes sont trop fortes.

Trois coiffures de jeux de base ont été améliorées, comme les coiffures de deux enfants. Ceux-ci comprenaient la queue de cheval tressée avec des poils de bébé, plus une option sans poils de bébé. L’autre coiffure améliorée était l’option à dessus plat qui a amélioré la texture.

La nouvelle mise à jour contient également plusieurs nouveaux correctifs. Ils résolvent les problèmes du jeu de base, Se mettre au travail, Se réunir, Vie en ville, Les chats et les chiens, Saisons, Soyez célèbre, Vie insulaire, Découvrir l’université, Style de vie écologique, Évasion enneigée, Dîner à l’extérieur, et Vampires. Presque tout le contenu du DLC a connu une petite amélioration.

Alors que de nombreux joueurs ont fait valoir que ces problèmes pourraient tous être résolus par des mods, d’autres soutiennent qu’ils auraient dû être inclus dans le jeu de base. L’une des plaintes de la quatrième tranche de la série était la suppression des roues de couleur, qui était en Les Sims 3. Cependant, alors que les joueurs avaient plus de possibilités de personnalisation, le troisième jeu était difficile à exécuter pour certains sur leurs ordinateurs. Les joueurs de console n’ont pas non plus accès à aucun mod.

Les Sims L’équipe a déployé de nouvelles extensions et d’autres DLC. Bien que le contenu soit mélangé, de nombreux joueurs espéraient que l’équipe résoudrait les problèmes existants. Beaucoup ont estimé que certaines des peaux étaient mal faites ou ne correspondaient pas aux tons de peau des fidèles fans de la franchise.

L’équipe a déclaré qu’elle travaillait avec Les Sims les changeurs de jeu, qui sont des créateurs bien connus, pour obtenir des aperçus précoces du nouveau contenu. Ces conversations ont conduit à l’annonce de nouvelles mises à jour dans le futur qui corrigeraient les coiffures existantes et représenteraient mieux les joueurs Sims.

Les Sims 4 La mise à jour de décembre est désormais disponible sur PC et consoles. Les notes de mise à jour complètes sont disponibles sur le site officiel du jeu.