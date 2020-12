La mise à jour majeure de décembre des Sims 4 est lancée demain et les joueurs PC devraient commencer les préparatifs

En septembre, EA et Maxis a répondu aux critiques concernant le manque de contenu Create-a-Sim pour Les Sims 4 qui représentait tous les joueurs. Le contenu qui existait présentait de nombreux problèmes que la société mettait lentement à jour, les deux dernières mises à jour corrigeant deux ou trois coiffures existantes.

La société a informé les joueurs qu’une mise à jour majeure était prévue en décembre. La mise à jour gratuite du jeu de base ajoutera plus de 100 nouveaux échantillons de tons de peau et un curseur pour les personnaliser davantage. Trois autres coiffures seront également améliorées en fonction des commentaires des joueurs. Enfin, le maquillage aura désormais des modifications supplémentaires pour la transparence et l’opacité.

Les mises à jour ont continué à être légèrement difficiles. La dernière mise à jour majeure en novembre autour de la sortie de Snowy Escape a causé plusieurs problèmes pour les joueurs PC et console. Certains des problèmes n’ont toujours pas été résolus et on ne sait pas si Maxis prévoit de déployer ces modifications supplémentaires dans la mise à jour de décembre.

Souvent, des problèmes sont causés lors des mises à jour en raison de mods conflictuels. Lors de la dernière mise à jour, même les joueurs de console rencontraient les principaux problèmes de crash. Avant la mise à jour de décembre, les joueurs PC peuvent se préparer à préparer leur jeu pour la prochaine mise à jour.

Simmers, notre équipe améliore les tons de peau existants et en ajoute d’autres dans les prochains mois. Obtenez les détails sur nos prochaines mises à jour du jeu de base et ce à quoi vous pouvez vous attendre avant la fin de l’année: https://t.co/3cEvUWJX1E – Les Sims (@TheSims) 23 septembre 2020

Comme pour toutes les mises à jour ou versions majeures de DLC, les joueurs doivent sauvegarder leur Les Sims 4 enregistrer des fichiers pour ne pas perdre leurs foyers préférés. À partir de là, les joueurs doivent supprimer les mods de script. Les moddeurs mettent généralement rapidement à jour leur contenu, généralement en quelques heures ou quelques jours après une nouvelle mise à jour.

Les joueurs ne doivent pas ajouter les mods Script à leur jeu avant qu’ils ne soient entièrement corrigés. EA recommande également de «réparer» le jeu après une mise à jour. Les joueurs peuvent réparer le jeu en ouvrant la bibliothèque de jeux dans Origin, en cliquant avec le bouton droit (sur PC), puis en choisissant de réparer le jeu. Ce processus variera en longueur en fonction de la quantité de contenu téléchargeable que possèdent les joueurs.

Après une mise à jour, Les Sims 4 désactive automatiquement tous les mods et oblige les joueurs à les réactiver, puis à redémarrer le jeu. Les joueurs peuvent ensuite rajouter leurs mods mis à jour préférés après le redémarrage, puis vérifier leur jeu.

Les joueurs qui rencontrent des problèmes avec leurs mods en conflit avec le jeu ne doivent pas signaler le problème à EA. La société ne corrige pas les mods mais accueille les rapports d’erreur causés par la seule mise à jour.

Les joueurs PC peuvent éviter complètement la mise à jour en chargeant Origin en mode hors ligne et en désactivant les mises à jour automatiques du jeu. Cela donnera aux joueurs plus de temps pour mettre à jour leurs mods de script et vérifier s’il y avait des problèmes supplémentaires majeurs avec le patch de décembre.

Le suivant Les Sims 4 la mise à jour du jeu de base arrive le 8 décembre.