La mise à jour la plus récente de Quake, l’un des jeux de tir à la première personne les plus innovants jamais créés avec Doom, ramène une fonctionnalité très appréciée

La Jeu de tir à la première personne était un favori parmi de nombreux joueurs plus âgés, en particulier ceux qui jouaient sur PC. jeux FPS comme tremblement de terre et Doom étaient incroyablement inventifs et percutants et continuent d’avoir un impact aujourd’hui. Ce dernier a reçu une attention particulière avec une mise à jour remasterisée l’année dernière, et un nouveau patch a récemment été publié qui ajoute une autre fonctionnalité de jeu importante.

Classic Quake propose désormais un mode de capture du drapeau grâce à une récente mise à jour disponible via Steam. Sa sortie initiale, sous le nom de Threewave CTF », a eu lieu en 1996, peu de temps après le match. À l’époque, cela avait un impact significatif sur les jeux multijoueurs et de tir à la première personne en général. Pour ceux qui n’ont jamais participé à un jeu CTF, le but est de capturer le drapeau de l’ennemi et de le ramener à la base tout en essayant de défendre son drapeau. Bien sûr, de nombreux jeux ont ajouté un mode comme celui-ci depuis ces premiers jours. Prenez les combats de capture du drapeau trouvés dans Call of Duty, Halo Infinite et Overwatch comme exemples.

Avec son prédécesseur Doom, Quake a été un pionnier des matchs à mort en ligne. Cependant, même la compétition contre d’autres joueurs dans une bataille en ligne n’a vraiment décollé pour le jeu qu’en 1998; Au cours de ces années de formation, lorsque l’utilisation d’Internet dans les foyers a commencé à augmenter, le concept de jeu PC multijoueur a commencé à connaître un pic de popularité. Bien que ce soit assez standard maintenant, à l’époque, de nombreux joueurs commençaient tout juste à jouer au jeu en ligne, ce qui a été déclenché par des jeux comme Quake’s capture the flag.

Comme cela a déjà été mentionné, Quake a reçu un remaster l’année dernière. Même s’il a subi quelques modifications contemporaines, il ressemble toujours à ce qu’il était lors de son introduction il y a plus de 25 ans. Par exemple, son esthétique a été mise à jour et l’éclairage a été amélioré pour le rendre plus moderne. Il comprenait également les add-ons autorisés et réintroduit la musique étrange de Trent Reznor.