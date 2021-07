La mise à jour gratuite de Ghost of Tsushima ajoute un verrouillage de combat, une option pour masquer le carquois et un nouveau mode légendes

C’est un grand jour pour Ghost of Tsushima – et pas seulement parce que Ghost of Tsushima: Director’s Cut vient d’être annoncé. En effet, Sucker Punch a confirmé que tous les joueurs peuvent s’attendre à une mise à jour gratuite qui ajoutera de nouvelles fonctionnalités, comme demandé par les fans. On dirait qu’il sera lancé aux côtés de Director’s Cut susmentionné.

Pour commencer, vous pourrez vous verrouiller sur des cibles spécifiques au combat. Ghost of Tsushima a déjà une sorte de système de verrouillage en place, où Jin se dirigera vers l’ennemi qui est dans la direction de votre stick gauche, mais certains joueurs demandent un mécanisme de verrouillage approprié depuis la sortie du jeu l’année dernière. . Cela devrait être une option pratique et, à des fins d’accessibilité, vous pourrez également remapper les boutons de votre contrôleur avec ce patch.

Oh, et la mise à jour vous permettra de cacher votre carquois dans le dos de Jin. Un petit ajout, mais si vous vraiment, vraiment aimez personnaliser le protagoniste à votre guise, alors c’est une autre façon de le faire. De nouvelles options de mode photo sont également incluses.

Quant à Ghost of Tsushima Legends, Sucker Punch dit qu’il a un tout nouveau mode en préparation, qu’il détaillera au cours des prochaines semaines. Il indique également que toutes les mises à jour de Legends continueront d’être gratuites pour tous les joueurs, quelle que soit la plate-forme ou que vous achetiez le Director’s Cut.

C’est bien, mais reviendrez-vous dans Ghost of Tsushima ? Préparez votre lame dans la section commentaires ci-dessous.