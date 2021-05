La mise à jour finale Play At Home comprend du contenu gratuit pour de nombreux jeux PS4

MakeMusic Finale 26 (D) Update 25

MakeMusic Finale 26 (D) Update 25, Logiciel de partition musicale - Version [email protected] +*Mise à jour de Finale 25 vers Finale 26 (uniquement pour la version complète/EDU)*@+, Version allemande, Permet un travail rapide, efficace et axé sur les résultats, Nombre illimité de systèmes et de portées avec un maximum de 100 lignes par système, 10 jeux de caractères musicaux inclus, 68 modèles de documents, Saisie pas à pas des notes via la souris / clavier et entrée MIDI temps réel, Importation et exportation de fichiers MusicXML et MIDI, Empilage automatique des articulations, Interaction des mouvements d'archet et des articulations de legato, Tremolo : notes avec et sans barre, Bibliothèque de sons étendue avec plus de 500 sons d'instruments Garritan, Contient plus de 1500 feuilles de travail, fiches et morceaux de répertoire, Plus de 50 plug-ins et fonctionnalités d'orchestration, Test des gammes de tonalité, analyse d'accords et bien plus encore, Mélangeur intégré, Fonction d'importation et d'enregistrement audio, Support ReWire et ASIO, Formats de plugins pris en charge : VST2 / AU, Configuration requise : Win7 (64 Bit) ou supérieur, Mac OSX 10.12 ou supérieur, processeur Dual Core, 4 Go RAM, 9 Go d'espace de stockage, version de Finale 25 enregistrée, connexion [email protected] +*Remarque :* Les numéros de série admissibles aux mises à jour commencent par MFNx, WFNx, HFEA ou [email protected] [email protected] +*Contenu de la livraison :*@+, Kit média (clé USB) avec installateurs et bibliothèque sonore Garritan Finale, Guide de référence rapide imprimé