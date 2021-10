La mise à jour du week-end de SNL rend hommage à Norm Macdonald lors de la première de la saison 47

Parce que les fans se souviennent encore avec émotion de la course de Norm Macdonald sur Saturday Night Live dans les années 1990, il est tout à fait normal que l’émission rende hommage dans le premier segment « Weekend Update » de la saison. Comme les fans de Norm s’en souviendront, le défunt comédien lui-même a servi de présentateur solo pour SNL« Weekend Update », le poste désormais occupé par Colin Jost et Michael Che. Lors de la première de la saison 47 de samedi soir, les deux hommes ont rendu hommage à Macdonald pendant le segment.

Tout d’abord, Pete Davidson s’est assis pour parler du Met Gala, et il portait clairement une chemise avec le visage de Norm dessus. À la fin, Jost a noté que c’était une « nuit douce-amère » pour eux, se référant au récent décès de Norm MacDonald. Jost dit également que Macdonald était la seule raison pour laquelle il a toujours voulu animer « Weekend Update », et pour rendre hommage, l’émission a diffusé un package vidéo des moments les plus drôles de la course de Norm.

Une blague fait référence à la position de l’ancien président Bill Clinton contre les mariages homosexuels pendant sa présidence, à laquelle Norm a plaisanté: « De plus, le président a dit qu’il n’était pas trop fou des mariages de sexe opposé non plus. » Il a également plaisanté en disant qu’un aéroport proposé dans l’océan Pacifique près de San Diego faisait « tout partie d’un plan des responsables de la ville pour avoir une énorme catastrophe ». Macdonald s’est également moqué d’un « homme-serpent » autoproclamé qui a été arrêté après « avoir grimpé le long d’un gratte-ciel… comme un serpent ».

Bien sûr, l’hommage à Norm ne serait pas complet sans une référence à OJ Simpson. Dans le SNL clip, Macdonald évoque le moment où l’avocat Johnnie Cochran a mis la casquette en tricot que les procureurs alléguaient que Simpson portait la nuit des meurtres. Macdonald ajoute: « Bien qu’OJ ait pu blesser son cas lorsqu’il a soudainement lâché: » Hé, hé, facile avec ça! C’est mon chapeau porte-bonheur! « »

Norm Macdonald a servi de présentateur pour la « mise à jour du week-end » sur Saturday Night Live de 1994-98. Pendant ce temps, Macdonald avait souvent fait des blagues aux dépens d’OJ, ce qui a peut-être conduit à la sortie abrupte du comédien de la série. Lorsqu’il a été licencié en 1998, il a émis l’hypothèse que c’était à cause des blagues constantes sur Simpson, SNL L’écrivain Jim Downey, qui a écrit la plupart des blagues avec Macdonald, a également été lâché.

Le mois dernier, Norm Macdonald est décédé à l’âge de 61 ans après avoir lutté contre le cancer pendant neuf ans. Très peu de gens étaient au courant de son diagnostic, même parmi ses proches, car il ne voulait pas que son état change la façon dont il était perçu par les fans et ses collègues. Sa mort a été un grand choc et de nombreuses célébrités ont rendu hommage à l’époque, y compris d’autres SNL étoiles Adam Sandler et David Spade.

Il est remarquable de constater à quel point Norm Macdonald est encore dans les mémoires pour son temps sur Saturday Night Live. Il était vraiment un comédien unique en son genre et il nous manquera à jamais. Les fans peuvent s’attendre à voir la dernière performance d’acteur de Macdonald dans la troisième saison à venir de L’Orville, car il avait terminé son travail de voix off sur l’émission avant sa mort. SNL Les fans peuvent également revenir en arrière et regarder des épisodes classiques de la série avec Macdonald sur Peacock de NBCUniversal.

Sujets : Samedi soir en direct