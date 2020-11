La mise à jour du PVP des îles Roblox est maintenant disponible!

Le patch PVP des îles Roblox a maintenant été ajouté au jeu! Cela inclut une île PVP que vous pouvez visiter où vous pouvez combattre d’autres joueurs! Vous pourrez parler au villageois mercenaire et obtenir des quêtes pour tuer, infliger des dégâts et obtenir des stries en battant des joueurs ennemis. Vous pouvez également obtenir une Cactus Cropy que vous pouvez utiliser pour créer l’épée Cactus Spike. Le système de quête a été remanié, il y a une nouvelle fleur et un banc de poterie. Les distributeurs automatiques sont désormais soumis à une taxe de 10%, pour décourager un peu les éléments dupliqués. Il y a aussi beaucoup plus que vous pouvez consulter dans les notes de mise à jour officielles ci-dessous!

Île PvP

Villageois mercenaire + Quêtes

Trophée Alpha PvP (édition limitée, obtenue en accomplissant des quêtes de mercenaire)

Les nomades ont installé la ville d’Azarath sur l’île du désert

Culture de cactus

Épée à pointe de cactus

Système de quête repensé

Fleuriste villageois + quêtes

Ajout d’une fleur de jonquille (débloquée via Fleuriste)

Ajout du banc de poterie qui fabrique des pots de fleurs (débloqué par le fleuriste)

Les distributeurs automatiques ont désormais une taxe de 10%

Augmentation de la taille de pile maximale du distributeur automatique à 300

Augmentation du prix de transaction maximal des distributeurs automatiques à 1 milliard de dollars

Ajout de virgules aux prix d’affichage des distributeurs automatiques

Ajout d’une entrée directe pour le prix du distributeur automatique

Ajout du bouton de dépôt « 2x » pour aider avec les prix élevés

Les cultures poussent maintenant lorsque vous êtes hors ligne

Coffre du désert + skins du four du désert (trouvés dans les quêtes nomades d’Azarath)

Correction d’un problème qui faisait que le hub était trop lumineux à certaines heures de la journée

Animations skorp corrigées et améliorées

Suppression du bouton «Aller à la maison» dans le hub sur les téléphones

Amélioration du temps de chargement de l’île (en particulier pour les ordinateurs lents + mobiles) Île PvP (ALPHA) Nous testons le PvP tout au long du week-end sur la nouvelle île PvP. Vous ne perdrez pas d’objets en mourant. Le portail se trouve dans le Hub!

Le portail de l’île PvP sera désactivé lundi. Assurez-vous de terminer les quêtes de mercenaires avant de débloquer le trophée Alpha PvP! Équilibrage de distributeur automatique Les distributeurs automatiques sont devenus un moyen dangereusement efficace de diffuser des objets et de l’argent dupés tout au long du jeu. Afin de lutter contre cela, nous introduisons une taxe de 10% sur toutes les transactions des distributeurs automatiques. Nous avons également pris le temps d’ajouter des fonctionnalités QoL aux distributeurs automatiques.