La mise à jour du micrologiciel PS5 ajoute la prise en charge du stockage externe pour les jeux PS5, les fonctionnalités sociales et plus encore demain

Sony a annoncé que la première mise à jour matérielle majeure de la PlayStation 5 aura lieu demain, ajoutant la prise en charge des jeux PS5 à stocker sur des périphériques de stockage externes. Vous ne pourrez toujours pas lire ces titres via le périphérique externe – ils devront être recopiés sur votre SSD interne PS5 lorsque vous souhaitez jouer – mais cela signifie que vous pouvez étendre les capacités de stockage de la console. . Vous ne pourrez pas non plus télécharger directement les jeux PS5 sur des appareils externes. Ils doivent d’abord être placés sur votre stockage interne et ensuite copié.

Le fabricant de matériel a également commenté l’état de la prise en charge étendue des disques SSD sur le blog PlayStation: « Comme annoncé précédemment, la console PS5 prendra en charge l’extension de stockage via des disques M.2 à l’avenir. Nous travaillons actuellement sur cette fonctionnalité et continuerons vous avez publié des mises à jour sur le blog PlayStation.

En un coup d’oeil

Stockez les jeux PS5 sur des clés USB externes compatibles

Jeu partagé entre générations

Demande pour rejoindre la session de jeu

Base de jeu améliorée

Désactivez le Game Chat ou ajustez le volume des joueurs

Pré-téléchargement de la mise à jour du jeu

Personnaliser et rechercher dans la bibliothèque de jeux

Zoom d’écran

Nouvel écran de paramètres et de statistiques du trophée

La première grande mise à jour du micrologiciel de Sony améliore également la fonction Game Base. « Vous pouvez désormais basculer facilement entre les groupes et les amis pour commencer à discuter avec vos groupes existants ou voir ce que fait chacun de vos amis en ligne. De plus, vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour chacune des parties auxquelles vous participez », le billet de blog lit. Les utilisateurs auront également la possibilité de pré-télécharger des correctifs de jeu si les développeurs leur permettent de le faire, tandis que la bibliothèque de jeux peut désormais être personnalisée. Les trophées ont également été modifiés – vous pouvez ajuster le type de trophée qui prend automatiquement une capture d’écran ou enregistre une vidéo. Vous ne voulez pas encombrer votre espace de stockage d’images de trophées de bronze? Désactivez l’option à partir de demain.

Ailleurs, le Share Play inter-génération permet aux utilisateurs de PS4 d’échantillonner un jeu PS5 sur leur propre écran, et vice-versa. «Les options incluent la possibilité de partager votre écran avec un ami, de passer votre manette virtuellement à un ami ou de passer virtuellement une deuxième manette pour jouer à des jeux coopératifs ensemble.» Enfin, vous pouvez désormais désactiver rapidement le chat de jeu ou régler le volume des joueurs, ajuster l’agrandissement de l’écran et demander à rejoindre des sessions de jeu.

