La mise à jour du micrologiciel PS5 21.01-03.00.00.38 est disponible au téléchargement maintenant

La dernière mise à jour du micrologiciel PlayStation 5 est maintenant disponible au téléchargement et à l’installation sur votre console. La version 21.01-03.00.00.38 du logiciel système est prête à être lancée, et c’est la plus grande mise à jour de PS5 à ce jour.

Sony a annoncé hier que cette mise à jour du micrologiciel arrivait et qu’elle regorge de changements de qualité de vie qui faciliteront un peu certaines choses. Voici les principaux changements et améliorations introduits avec cette mise à jour:

Vous pourrez stocker des jeux PS5 sur des clés USB externes

Prise en charge du partage de jeu entre les consoles PS4 et PS5

Demande de participation aux sessions de jeu

Améliorations de la base de jeu

Options rapides pour désactiver Game Chat et régler les volumes vocaux

Pré-téléchargement des mises à jour du jeu

Personnalisez et recherchez votre bibliothèque de jeux

Améliorations du zoom d’écran

Nouveaux paramètres et statistiques du trophée

Après avoir installé cette mise à jour – qui atteint 902,3 Mo, soit dit en passant – vous pouvez stocker les jeux PS5 sur des clés USB, ce qui est idéal pour libérer de précieux biens immobiliers sur le SSD de votre console. Cependant, vous ne pouvez pas jouer à des jeux PS5 installés sur des appareils externes, vous devrez donc les déplacer lorsque vous serez prêt.

Si vous voulez un peu plus de détails sur certaines de ces fonctionnalités nouvelles et améliorées, cliquez ici. Il y aura probablement d’autres modifications et correctifs cachés, nous vous ferons donc savoir si nous trouvons quelque chose qui mérite d’être partagé.

Alors, il est temps de mettre à jour vos PS5. Êtes-vous enthousiasmé par ces changements? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.