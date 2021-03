La mise à jour du micrologiciel PS4 8.50 Beta invite à être envoyée par Sony

Vérifiez vos e-mails: vous pouvez avoir une invitation pour la prochaine version bêta majeure de PlayStation 4. Selon MP1st, Sony envoie des codes pour une mise à jour du logiciel système prévue pour une publication publique au cours du printemps. Avec la PS5 déjà disponible, elle est moins complète que les précédentes mises à jour du micrologiciel PS4 – même si elle inclut quelques améliorations intéressantes de la qualité de vie.

Par exemple, vous pourrez désormais désactiver les notifications de message pour les groupes dont vous faites partie et demander à rejoindre les jeux d’amis. De plus, si vous avez «masqué» un jeu de votre profil, vos amis ne pourront plus voir que vous y jouez. C’est quelque chose que nous aurions pu faire plus tôt dans la génération, pour être honnête, car certains embargos d’examen stipulent que nous devons apparaître hors ligne.

Le changement le plus important est peut-être la suppression de la fonction Communautés, qui est en train d’être supprimée. Il n’y a pas de modifications au nouveau système controversé du Parti, bien que Sony ait admis qu’il explorait des améliorations à la suite de solides commentaires l’année dernière. Avez-vous reçu une invitation à la version bêta? Allez-vous essayer ça? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.