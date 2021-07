La mise à jour du feedback haptique DualSense de DIRT 5 est maintenant disponible sur PS5, et c’est une nette amélioration

Au cas où vous l’auriez manqué, DIRT 5 vient de recevoir une mise à jour costaud aujourd’hui, apportant du contenu gratuit pour le mode Playgrounds, de nouveaux trophées à gagner et de nouveaux cours. Pour ceux qui ont de l’argent à dépenser, il existe également un DLC premium nommé Super Size Pack, qui ajoute tout un tas de nouveaux événements et véhicules de carrière. Cependant, le point culminant de cette mise à jour pour les utilisateurs de PlayStation 5 est sans aucun doute la mise en œuvre révisée des fonctionnalités uniques du contrôleur DualSense – retour haptique et déclencheurs adaptatifs.

Nous avons installé la nouvelle mise à jour du jeu et l’avons testée sur différents types de terrain. Avant ce dernier patch, les déclencheurs avaient une résistance décente en fonction de ce qui se passait dans votre véhicule, mais le retour haptique faisait sérieusement défaut. Indépendamment du temps, de la surface du parcours, de ce que faisait la voiture, vous obteniez toujours le même grondement puissant. C’était presque comme si Codemasters ne s’était tout simplement pas dérangé et utilisait une solution de grondement similaire sur PS5 à celle de la version PS4 de DIRT 5.

Cependant, avec la nouvelle mise à jour installée, l’haptique est nettement meilleure. Vous remarquerez une « sensation » différente sur, disons, une piste de terre par rapport à la glace ; le développeur a fait beaucoup plus d’efforts pour reproduire la surface sous vos roues. Vous ressentez également des chocs et des collisions aux endroits appropriés sur le pad, et même le bruit sourd d’un changement de vitesse peut être ressenti à travers le retour plus nuancé. C’est bien mieux qu’avant. À titre de comparaison, nous dirions que la solution de WRC 9 est toujours plus subtile et globalement meilleure que celle de DIRT 5, mais Codemasters a considérablement réduit l’écart.

Les déclencheurs adaptatifs semblent plus ou moins les mêmes qu’auparavant, mais ils étaient quand même assez décents auparavant. Ailleurs, Codies dit que l’audio 3D a également reçu un peu de TLC, et entendre les moteurs rugir autour de vous lorsque vous êtes au milieu du peloton est un grand effet.

Quoi qu’il en soit, la mise à jour est disponible dès maintenant sur PS5, et cela vaut la peine de la relancer pour vérifier les améliorations. Avez-vous testé le nouveau retour haptique de DIRT 5 sur PS5 ? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous.