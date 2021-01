La mise à jour des meubles des îles Roblox est maintenant disponible!

le Roblox îles La mise à jour du mobilier a maintenant été ajoutée au jeu! Le plus gros ajout à cette mise à jour comprend plus de 35 nouveaux meubles comme la cloche, les lits superposés et même une toilette dorée! Il y a aussi des tonnes d’objets décoratifs comme des portraits et des plantes. Tous les meubles se trouvent dans le banc de meubles.

L’île PvP est également de retour. La nouvelle épée Cutlass a également été ajoutée dans le cadre de la îles Mise à jour du mobilier, et est situé dans les îles PvP. Cette rare épée Cutlass peut être obtenue en accomplissant les quêtes de l’île PvP.

Des modifications supplémentaires dans cette mise à jour incluent la luminosité ajustée, les catégories d’établis organisés et de nombreuses améliorations de la qualité de vie.

Notes de mise à jour de la mise à jour du mobilier des îles

Voici « un aperçu complet des notes de mise à jour du îles Mise à jour du mobilier.

Redémarré tous les serveurs pour une nouvelle mise à jour!

35+ nouveaux éléments de mobilier (tous situés dans le banc de meubles)

Île PvP réactivée. Nous le laisserons activé pendant environ une semaine.

Les combats vous empêcheront de retourner dans la zone de sécurité pendant 10 secondes

Une nouvelle épée rare peut être obtenue grâce aux quêtes de l’île PvP

La nourriture a réduit les soins sur l’île PvP

Ajustement de la luminosité de tous les blocs lumineux

Ajout de catégories aux ateliers principaux

Alerte de notification lorsque vos amis rejoignent le jeu

Le jeu essaiera maintenant de vous placer dans la même salle de chat que vos amis

Suppression des décorations d’hiver du hub

Déplacement des nœuds d’électrite sur l’île Buffalkor

Particules améliorées sur quelques blocs

Suppression de la machine à boules de neige du magasin. Les joueurs qui l’ont acheté pourront le fabriquer pour toujours.

Réduction de l’utilisation de la mémoire. Cela devrait aider avec les grandes îles sur mobile.

