La mise à jour de Wreckfest ajoute un transfert de sauvegarde transparent de PS4 à PS5

Preuve supplémentaire que Sony a discrètement remanié son système de transferts de sauvegarde de la PlayStation 4 vers la PS5 : le coureur destructeur Wreckfest vous permet désormais d’importer votre progression de la version de dernière génération à l’édition de nouvelle génération. Auparavant, ce jeu n’avait aucun moyen de déplacer votre fichier, mais il utilise maintenant la même configuration que celle récemment introduite avec Star Wars Jedi: Fallen Order.

Bien que le blog officiel du jeu fournisse des instructions pour transférer votre progression à l’aide d’une clé USB, nous l’avons testé et tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que votre sauvegarde PS4 d’origine est stockée sur votre console PS5. Cela signifie que vous pouvez également utiliser le PS Plus cloud si vous préférez, ou convertissez simplement le fichier que vous avez utilisé lors de la lecture du titre en mode de compatibilité descendante.

Autre bonne nouvelle, le développeur Bugbear a implémenté une fonctionnalité de jeu croisé entre PS5 et PS4 dans 16 lobbies de joueurs, augmentant considérablement la communauté en ligne du coureur. Dans l’ensemble, ce sont de vrais changements positifs, et bien que nous soyons contrariés qu’il ait fallu si longtemps à Sony pour trouver un protocole de transfert de sauvegarde plus transparent à utiliser par les développeurs – eh bien, c’est bien qu’il semble enfin être arrivé.