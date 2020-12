La mise à jour de Realme UI 2.0 commence à être déployée pour Realme 6 Pro, Realme 7, Realme X2 Pro et Narzo 20 Pro

Tendance FP31 déc.2020 18:47:41 IST

Realme 6 Pro, Realme 7, Realme X2 Pro et Narzo 20 Pro ont reçu un accès anticipé à la mise à jour Realme UI 2.0 qui est basée sur Android 11. La société a commencé à déployer la mise à jour à partir du 30 décembre, et cela fait suite à Realme UI 2.0 mise à jour vers le smartphone Realme X50 Pro. Realme a mentionné que la version anticipée a été lancée pour un nombre limité d’utilisateurs et qu’un déploiement plus large sera bientôt publié. Selon un communiqué de presse de la société, Realme UI 2.0 apportera «des options de personnalisation illimitées». Le déploiement est également conforme à la feuille de route de realme UI 2.0 (Android 11).

Mais pour mettre la main sur l’accès anticipé à la mise à jour de décembre Realme UI 2.0, les utilisateurs de Realme 6 Pro, Realme 7, Realme X2 Pro et Narzo 20 Pro devront remplir une application. L’entreprise précise que le formulaire doit être rempli dans les formulaires Google où les utilisateurs demanderont la mise à jour. Ensuite, la société permettra aux utilisateurs de découvrir pour la première fois les nouvelles fonctionnalités de Realme UI basées sur Android 11.

Selon le journal des modifications de la mise à jour, il y a maintenant une augmentation de 45% de l’efficacité d’utilisation des ressources système sur les smartphones Realme, ainsi qu’une augmentation de 32% de la vitesse du système. En outre, une augmentation de 17% de la stabilité de la fréquence d’images et une amélioration de 23,63% peuvent être observées dans le temps nécessaire pour lancer une application sur le téléphone. Certaines fonctionnalités de sécurité comme l’espace privé et un bouclier de sécurité ont également été introduites.

De nombreuses améliorations ont été apportées à l’interface utilisateur avec la nouvelle mise à jour. Le mode Always on Display a été personnalisé et les téléphones Realme auront désormais trois modes sombres différents – amélioré, moyen et doux, répondant ainsi à un large éventail de demandes des utilisateurs.

