La mise à jour de Paddington 3 de Ben Whishaw suggère que la suite n’arrive pas de sitôt

Les Paddington La franchise a livré deux films presque parfaits, et les fans de l’ursine péruvienne se sont immédiatement demandé quand il serait de retour. Alors que Paddington a peut-être fait une apparition inattendue dans le cadre des célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II du Royaume-Uni l’année dernière, il n’y a pas eu de mot sur un troisième film potentiel. Maintenant Paddington lui-même, acteur Ben Wishawa fourni une mise à jour, mais ce n’est peut-être pas celle que les fans espéraient.

Selon la star, l’avenir de Paddington 3 n’a pas l’air particulièrement positif et peut même ne pas arriver. Tout en parlant à Steven Weintraub de Collider, Whishaw a été interrogé sur la position actuelle du threequel, et il a commenté :

Bien qu’il ne s’agisse certainement pas d’un arrêt complet du retour potentiel de Paddington, cela signifie au moins qu’il n’y aura aucun signe de Paddington 3 pendant encore quelques années au moins.

PaddingtonLa première aventure d’action en direct de est sortie en 2014 sous la direction de Paul King, et bien qu’elle ait certainement réussi, ce n’était pas un film aussi parfait que la suite qui est arrivée trois ans plus tard. Cependant, ayant apparemment touché le mille avec Paddington 2il semblait qu’il n’y avait aucun moyen d’arrêter un troisième film.

Cependant, en juin 2022, une mise à jour est finalement arrivée, annonçant le départ de King avec Dougal Wilson prenant le relais pour diriger le troisième film, qui a reçu le titre de Paddington au Pérou. À l’époque, Wilson a parlé de rejoindre la franchise en disant:

Malgré le départ du film, Paul King était heureux de passer la barre à Wilson, et d’après les commentaires qu’il a faits, ce n’était pas une décision facile car Paddington avait clairement eu un impact sur lui. Il a dit:

« Après dix ans de travail sur les films de Paddington, je me sens absurdement protecteur envers le petit ours, et je suis ravi que Dougal soit là pour lui tenir la patte alors qu’il se lance dans sa troisième aventure sur grand écran. Le travail de Dougal n’est jamais moins que stupéfiant : drôle, beau, sincère, imaginatif et totalement original. Tante Lucy nous a demandé une fois de « S’il vous plaît, prenez soin de cet ours ». Je sais que Dougal sera si admirablement. »