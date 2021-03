La mise à jour de Minecraft: The Caves & Cliff sera tellement géniale grâce à la nouvelle génération mondiale

Avec le Mise à jour sur Caves & Cliff reçoit Minecraft après la sortie du mises à jour majeures du Nether sa prochaine révision majeure, en particulier le Génération mondiale est en cours de révision généreuse. Le monde entier fait ça de plus en plus bas en même temps, évoque des panoramas de montagnes plus réalistes, des grottes mystérieuses et bien sûr de nouveaux blocs, biomes et êtres vivants.

La directrice du jeu Vanilla Minecraft Agnes Larsson, le concepteur de gameplay Henrik Kniberg et l’artiste principal Jasper Boerstra ont maintenant révélé à quel point la génération du monde du jeu a réellement changé avec la mise à jour Caves and Cliff.

Mise à jour des grottes et des falaises dans Minecraft

Le studio suédois Mojang travaille sur la gigantesque mise à jour depuis un an et demi. Gigantesque aussi parce que le monde de Minecraft se développe beaucoup avec la nouvelle mise à jour. En partant de zéro, Minecraft commencera bientôt à une profondeur de 64 et gagnera également en hauteur.

Dans un journal de développeur, nous pouvons maintenant avoir une première impression de la beauté et de la puissance du prochain grand patch:

Mise à jour de la montagne

Entre autres choses, ce sont les chaînes de montagnes qui sont censées être beaucoup plus réelles, spectaculaires et impressionnantes. C’est ce que tu as Les contrastes augmenté aussi Forme et hauteur des montagnes travaillé. De plus, les joueurs sont récompensés – ou punis – avec de nouvelles choses lors d’une randonnée en montagne:

Avec la mise à jour Caves & Cliff, les chaînes de montagnes elles-mêmes devraient être une récompense pour le joueur. © Mojang / Microsoft

Mise à jour de la grotte

La partie principale du changement, cependant, sera le nouveau système de grottes, y compris un nouveau Méthode de mise en réseau des grottes individuelles compte:

Grottes de fromage : Les développeurs comparent certains des nouveaux systèmes de connexion avec un fromage suisse, car les cavités individuelles doivent être réparties et plutôt comprimées, comme des trous d’air individuels.

: Les développeurs comparent certains des nouveaux systèmes de connexion avec un fromage suisse, car les cavités individuelles doivent être réparties et plutôt comprimées, comme des trous d’air individuels. Grottes de spaghetti: La partie du nouveau système s’étend sur des tubes plus longs et plus étroits et s’étend sur une distance supplémentaire, tout comme les spaghettis.

De cette façon, le nouveau réseau de grottes. © Mojang / Microsoft

Dans l’ensemble, avec les nouvelles hauteurs, vous voulez éviter que tout se ressemble et donc avoir plus de surprises comme cascades, Lacs souterrains et nouveaux gisements de minerai incorporé. Ce sera pareil pour ça veines de minerai étendues qui se tirent extrêmement généreusement à travers le rocher, mais en même temps très rare sommes.

Avec les nouveaux types de grottes, les gens ont essayé d’en trouver une Mélange de réalisme et de fantaisie être d’accord. Le résultat est les nouvelles grottes suivantes, entre autres:

Grottes luxuriantes

Le Grottes luxuriantes seront probablement les plus belles grottes et celles qui vous invitent le plus à vous attarder. Parce que malgré leur emplacement souterrain, ils sont surprenants lumineux et vert. Il y a beaucoup de choses qui le traversent gazon, humide mousse, Corps d’eau, le nouveau Blocs de brousse, Baies lumineuses et Axolotl en tant que petits animaux.

Grottes de stalactites

Les choses sont un peu plus sombres dans les nouvelles grottes de stalactites. Faites-vous ici Stalactites et stalagmites large et se démarquer dans une forme plus organique et de couleur marron des parois rocheuses dénudées.

Dans les grottes de stalactites, vous trouverez un peu plus de variété par rapport au paysage de grottes plutôt ennuyeux précédent.

© Mojang / Microsoft

Quand la mise à jour Caves and Cliff sort-elle? En raison des changements importants apportés à la génération mondiale, de nombreux tests et corrections de bogues sont nécessaires pour assurer d’abord les performances et la jouabilité. Après tout, il se passe maintenant beaucoup plus de choses dans le monde du jeu qui doivent être programmées correctement. C’est pourquoi les développeurs donnent encore pas de date de sortie spécifique connu. Dans l’année 2021 cependant, il devrait continuer à apparaître.

En premier Mettre à jour les instantanés Les joueurs de « Minecraft » peuvent tester les premières fonctions et donner leur avis sur la manière d’améliorer les nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez trouver des informations sur le téléchargement ici.